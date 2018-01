Lenny Kravitz está namorando modelo brasileira

Barbara é apenas um ano mais velha que a filha de Lenny, Zoë

Foto: Divulgação

O cupido está à solta! Lenny Kravitz foi flagrado andando de mãos dadas e beijando a modelo brasileira Barbara Fialho. De acordo com o TMZ, a cena aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, no começo deste ano.



Um fato curioso envolvendo o casal é que Barbara é apenas um ano mais velha que a filha de Lenny, Zoë Kravitz. Barbara tem, atualmente, 30 anos, ao passo que a herdeira de Lenny tem 29. Zoë é atriz e contracena com Nicole Kidman, ex-noiva de Kravitz, na série Big Little Lies.