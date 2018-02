Mercedes renova o Classe A

Por Antônio Meira Jr.

Foto: Divulgação

Em sua terceira geração, lançada em 2013, de monovolume o Classe A se tornou um hatch médio. Agora, neste novo estilo de carroceria, o compacto da Mercedes-Benz acaba de ser reformulado. O modelo está 1,4 centímetro mais comprido, enquanto o entre-eixos cresceu 3 cm. São 4,42 metros de comprimento e 2,73 m de entre-eixos. De acordo com a fabricante, o porta-malas também cresceu, agora acomoda 370 litros. Por dentro, incorpora algumas tecnologias presentes em modelos maiores. É o caso do quadro de instrumentos digital, formando uma peça única com a central multimídia, como no Classe E. Cada uma das telas pode ter até 10,25 polegadas. Todas as versões do Classe A possuem frenagem automática de emergência. Entre os outros itens de segurança, estão o assistente de mudança de faixa e o alerta de colisão frontal. Serão oferecidas inicialmente três motorizações: 1.4 turbo a gasolina (163 cv), 2.0 turbo a gasolina (224 cv) e 1.5 diesel (115 cv). No Brasil, a estreia do Classe A 2019 será no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.

Foto: Divulgação

CARROS PREMIUM NA BAHIA

A Audi liderou as vendas de veículos premium no estado em janeiro, com 20 unidades emplacadas. Outras duas marcas alemãs vieram na sequência, BMW na segunda colocação (19) e Mercedes-Benz na terceira (17). A Land Rover ficou com a quarta posição (15), a Lexus na quinta com nove e a Mini e a Volvo empatadas na sexta colocação, com sete unidades cada. Entre os modelos, o mais vendido foi o BMW X1, com nove unidades. O Audi A3 ficou na segunda posição com oito e o

Mercedes-Benz Classe C na terceira com sete. No geral, a liderança foi do Chevrolet Onix, com634 unidades, seguido por Hyundai HB20 (410) e Fiat Strada (292).

ACIMA DA META

Foto: Arisson Marinho/CORREIO

A Toyota anunciou que atingiu um marco importante nas vendas anuais de veículos eletrificados em 2017, com mais de 1,52 milhão de unidades vendidas no mundo. O valor representa um aumento de 8% em relação ao último recorde estabelecido em 2016, marcando anos consecutivos de crescimento e realizando uma das metas do Desafio Ambiental da Toyota de 2050, vendendo mais de 1,5 milhão de veículos eletrificados em apenas um ano, três anos antes da meta original estabelecida para 2020. Além disso, vendas acumuladas de veículos eletrificados agora ultrapassam 11,47 milhões, representando uma redução de mais de 90 milhões de toneladas de CO2, comparado a vendas de veículos convencionais equivalentes. No Brasil, o único modelo eletrificado da marca é o híbrido Prius, que teve 2.405 unidades emplacadas no país em 2017, deste total, 110 foram aqui na Bahia.

ALUGUEL NO CARNAVAL

O período de Carnaval pode significar uma oportunidade de aumento no faturamento para as locadoras de automóveis baianas nesse começo de ano. De acordo com a Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), a expectativa é que a demanda pelo aluguel diário de veículos no período ultrapasse os 25% de aumento, especialmente em Salvador.

Uma atualização recente para o WhatsApp tornou o sistema de mensagens compatível com o Apple CarPlay, sistema veicular do iPhone (Foto: Reprodução)

DEPOIS DO CARNAVAL

