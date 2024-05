POMBO-CORREIO

Rui finalmente vai ao Centro Convenções, o passeio salgado de Jerônimo e a indireta do MDB ao PT

Leia a coluna na íntegra

C Coluna Pombo Correio

Publicado em 10 de maio de 2024 às 05:00

Ministro esteve no final de semana no equipamento construído pela prefeitura de Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

Nada como um dia após o outro

Foi no mínimo curioso ver o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), na semana passada, em um evento no Centro de Convenções de Salvador, construído pela prefeitura na gestão do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil). Quando governador, Rui abandonou o antigo Centro de Convenções (situação rigorosamente mantida pelo substituto) e, durante anos e anos, fez diversas promessas de um novo equipamento, seja no Parque de Exposições ou no bairro do Comércio. Nunca foram cumpridas. Então, a prefeitura foi lá e fez. Tá vendo aí, Rui, como é bom ter um Centro de Convenções digno?

Passeio salgado

O primeiro ano de governo da dupla Jerônimo e Geraldo Jr. inflacionou bastante o gasto da máquina estadual com pagamento de diárias. A rotina dos dois produziu uma despesa de R$ 99,2 milhões em 2023 contra R$ 70,6 milhões em 2022, último ano de Rui. O valor é mais que o dobro da despesa com diárias em 2021 (R$ 48,9 milhões) e supera o triplo de 2020 (R$ 31,2 milhões), segundo mostra o Transparência Bahia. Prestes a embarcar para mais uma viagem internacional, Jerônimo vai deixar a conta ainda mais salgada. Como mostrou reportagem do CORREIO, o governador já passou mais de um mês fora do país desde que assumiu.

Aliados mortais

Por um instante se imaginou que a inserção do MDB na TV com o vice-governador Geraldo Júnior fosse uma indireta à gestão de Jerônimo Rodrigues, já que a legenda escolheu falar justamente sobre fome e pobreza, dois indicadores que causam vergonha aos governos do PT da Bahia após 18 anos no poder. Pesquisa do IBGE divulgada no final do ano passado aponta que metade da população baiana (cerca de 7,5 milhões de pessoas) vive na linha da pobreza.

Minando

Além de acumular baixas na relação política com o PT nos últimos anos, o PCdoB começa agora a ver minar o protagonismo que tinha na representação de algumas categorias, como a dos professores da rede estadual. O sinal amarelo veio na votação dos precatórios do Fundef, na última terça, quando o sindicato aparelhado pelos comunistas foi derrotado na quebra de braço com outros segmentos da categoria.

Silêncio ensurdecedor

É ensurdecedor o silêncio de integrantes da esquerda baiana após a fala misógina e machista do pré-candidato do PT a prefeito de Lauro de Freitas, Antonio Rosalvo, contra a vereadora Débora Régis (União Brasil), também pré-candidata a prefeita. Em um evento no município, Rosaldo disse que iria “tapar a boca dela”, em flagrante ataque contra a adversária. Muitos dos que se dizem defensores dos direitos das mulheres decidiram se calar. Coerência que chama, né?

Desconfiança

E por falar em Lauro de Freitas, a base petista não anda muito confiante na pré-candidatura de Rosalvo. Além de estar sendo limado da lista de prioridades do PT, Rosalvo tem sido alvo de fogo amigo de aliados na cidade. Nos últimos dias, integrantes da base já chegaram a cogitar a saída de Rosalvo da disputa e a escolha de outro nome. A justificativa, dizem fontes da coluna, é que ele não decola nas pesquisas e não é bem quisto por caciques poderosos da base petista.

Data

Ainda em Lauro, o lançamento da pré-candidatura de Débora Régis deve ser realizado no próximo dia 16, em um evento que promete reunir lideranças do estado e do município, além de representantes dos partidos que integram o arco de alianças construído por ela.

Tic tac

Será retomado na próxima segunda-feira (13) o julgamento dos recursos apresentados pelo ex-prefeito de Itaberaba João Almeida Mascarenhas Filho (PSD), que foi condenado a mais de cinco anos de prisão por crime de responsabilidade. O juízo foi paralisado após pedido de vistas. Quatro votos já foram dados: dois contra e dois a favor da manutenção da pena. João Mascarenhas, contudo, não parece estar muito preocupado. Ele se lançou pré-candidato a prefeito para as eleições deste ano e tem encaminhado sua empreitada política como se o julgamento já tivesse resultado favorável a ele, o que, para muitos, representa um flagrante desrespeito ao Poder Judiciário.

Óleo de peroba

O ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), ativou o modo desespero e tentou pongar em uma ação da gestão do prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil). O caso foi que a prefeitura inscreveu no Novo PAC um projeto para a aquisição de ônibus elétricos e outras melhorias para a mobilidade, com investimento de quase R$100 milhões. A proposta foi aprovada e, agora, Caetano tenta dizer que a iniciativa foi dele. A turma de Elinaldo entrou em campo para desmentir o petista, que deve estar precisando de óleo de peroba.

Recordar é viver