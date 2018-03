Miss Salvador Gay: Duda Baroni é eleita a transformista mais bela da cidade

A candidata que representou o bairro da Vitória concorreu pelo título com outras nove participantes do concurso

Duda Baroni vai representar a cidade de Salvador no Miss Bahia Gay, que acontece em julho

Ela foi a última candidata a entrar na passarela, mas levou o primeiro lugar do Concurso Miss Gay Salvador. A transformista Duda Baroni é a nova eleita para representar a capital baiana no Concurso Miss Bahia Gay, que acontece em julho. O brilho, salto altíssimo e o glamour de Duda, que simbolizou o bairro da Vitória desbancou outras nove candidatas na 11ª edição do concurso, que aconteceu neste domingo (18), no Centro Cultural de Plataforma.

“É uma conquista muito importante para mim. Vencer este título é vencer o preconceito. Me sinto muito honrada em participar do concurso. Valeu muito a pena. Agora vou representar a minha cidade no concurso Miss Bahia Gay”, comemorou Duda, que ganhou a vaga mais disputada do momento e também mais R$ 500.

Logo em segundo lugar, com apenas um voto de diferença veio a Miss Subúrbio, Laís Fennel. “Foram meses de preparo para representar o subúrbio. É tudo muito gratificante”. A disputa entre as duas áreas da cidade foi mais que acirrada, com direito a torcida e tudo. Na plateia, uma das primeiras baianas trans com nome de mulher, a proprietária de salão de beleza, Saadia Gonçalves destaca a importância deste tipo de evento. “A ocupação destes espaços é fundamental. É muito importante para a gente”.

A comissão julgadora foi composta por sete profissionais da área. A faixa para a vencedora do Miss salvador Gay 2018 foi passada pela a miss do ano passado, a transformista, DesiRée Back. “Não é só ganhar a faixa. Você tem que representar a cidade. Ralei muito, trabalhei muito para estar aqui hoje como miss e passar essa faixa”.

Representatividade

Além da grande vencedora, o concurso escolheu também a Miss Simpatia, o Melhor Vestido e a Mais Elegante. A Miss Simpatia indicada pelas candidatas do concurso e que ficou ainda no terceiro lugar de Miss Salvador foi a transformista Naomi Becker. A produção feita pela própria Naomi, também levou a categoria Elegância. “É a representação do meu trabalho, a conquista de um sonho. Todas nós transformistas desejamos conquistar um dia um pódio de beleza”, afirmou a candidata que desfilou em homenagem ao Pelourinho.

O título de melhor vestido ficou com a Miss Dois de Julho, Ayra Brooke. Para a organizadora e apresentadora do evento que acontece já há 11 anos, a transformista Scher Marie, o principal objetivo do concurso está na representatividade. “É o único evento gay em comemoração ao aniversário da cidade”, pontuou.

Na edição deste ano, a proposta além de escolher a transformista mais bela da cidade teve um caráter beneficente com a doação de alimentos para o Projeto Tantinho de Esperança, que atende a 30 comunidades carentes de Salvador. “Cada quilo de alimento aqui que foi doado hoje, a gente tem condições de transformar em 50 cestas básicas para dar dignidade a pessoas que, às vezes, não tem isso em casa”, acrescenta uma das responsáveis pela entidade, Edna Paixão.