Morador do Vale das Pedrinhas é executado mesmo com reforço de policiamento

Grupos especiais da SSP estão reforçando segurança na região desde sábado (7)

Olhares atentos se voltavam para o centro da pracinha do final de linha, na manhã desta segunda-feira (9), no Vale das Pedrinhas, Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Caído sobre a grama, o corpo de Demerson Menezes, 46 anos, morto na madrugada com vários tiros no rosto - mesmo após o policiamento ter sido reforçado no local desde sábado (7).

O policiamento foi ampliado após a morte de Ítalo Alves de Jesus Pereira, 21 anos, conhecido como Rato. Ele foi morto na noite desta sexta-feira (6) durante confronto com policiais militares na Chapada do Rio Vermelho. Após a morte, três ônibus foram queimados na região do Complexo e o Sindicato dos Rodoviários decidiu suspender o transporte público em três áreas - Vale, Nordeste de Amaralina e Santa Cruz.

A Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e a Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp) Atlântico estão no apoio à 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) na região. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) não divulgou a quantidade de policiais que participa do reforço.

Dezenas de moradores acompanharam os trabalhos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia no corpo de Demerson. Muitos ali conheciam a vítima. Os poucos que quiseram falar com o CORREIO descreveram o rapaz como alguém que "não fazia mal a ninguém".

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

A família também acompanhou o processo, que terminou por volta de 8h40, quando o corpo foi retirado. Emocionada, uma irmã da vítima comentou com a reportagem que o irmão sofria de problemas mentais e morava com a mãe em Santa Cruz, no mesmo complexo.

"Eu não sei o que houve, acredito que tenham feito isso de maldade. Minha mãe ainda não sabe de nada", disse ela, enquanto tentava entender o horário que o irmão pode ter sido assassinado. Sem informações de testemunhas, tanto familiares quanto Polícia Civil consideraram o estado de rigidez do corpo para arriscar o palpite.

Em nota, a Polícia Militar informou que, nesta madrugada, um morador ouviu disparos de arma de fogo na Rua Gilberto Maltez, final de linha do Vale das Pedrinhas. "E, ao sair de casa, visualizou um homem caído ao solo, aparentemente sem sinais vitais. Segundo informações de testemunhas, a vítima chegou acompanhada de outras duas pessoas e foi executada após descer de um veículo", completa a nota. Ainda segundo a PM, uma equipe da Patamo esteve no local.

"Ele está muito rígido já, acredito que ele tenha sofrido isso às 2h de hoje, porque costuma trocar o dia pela noite", completou a irmã de Demerson, sem se identificar. Ao CORREIO, uma prima da vítima, que também preferiu o anonimato, disse que o rapaz não tem filhos e nunca foi casado.

"Ele já chegou à se tratar com especialistas, mas aí virou homem e parou de ir ao médico. Ele não tinha inimigos. Acreditamos é que tenha sido maldade, já que ele não usava drogas e não era uma pessoa violenta", acrescentou.

Por volta de 9h30, pelo menos quatro viaturas da Polícia do Choque permaneciam no local. Na entrada do bairro, outras duas viaturas das Rondas Especiais (Rondesp) também foram vistas nas primeiras horas da manhã.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pela investigação do crime.

Moradores relatam que presença da PM não inibe o tráfico

A convivência com as unidades especializadas da Polícia Militar é um fato ao qual os moradores tratam com normalidade. "Foi-se o tempo que a gente ficava espantado. Não sei se ajuda, se atrapalha, só sei que qualquer coisinha o Vale enche de PM e, quer queira, quer não, somos obrigados a conviver. Acho que deve intimidar mesmo quem deve. A mim, não", salientou uma moradora, que optou por se identificar apenas por Dalva.

Moradora do Nordeste, Dalva afirmou, ainda, que a presença da polícia não inibe a atuação do tráfico de drogas do Complexo de Amaralina. "Eu não sei quem acredita nessa balela. Os caras [traficantes] quando querem cobrar, eles chegam e cobram. Tá vendo isso aí, eles se intimidaram?", indagou ela, em referência à morte de Demerson.

No Nordeste, por volta de 9h30, três viaturas da Rondesp permaneciam paradas próximo à 28ª Delegacia. Assim como no Vale das Pedrinhas, o comércio permaneceu parcialmente aberto nesta segunda-feira.

Já na Santa Cruz, duas viaturas da Patamo circulavam pela rua principal do bairro esta manhã. O comércio também abriu mas alguns moradores comentaram sobre a sensação de insegurança.

"Horrível, né?! A gente não gosta de viver assim, mas é o que resta ao pobre, não é isso?! Ainda temos que agradecer de estarmos vivos e com saúde", conta um morador, que preferiu não se identificar.

Morador do local há 40 anos, o carpinteiro Eduardo Bispo disse que se sente mais seguro com o a presença da polícia. "O problema é quando tem troca de tiros, quando os meninos [traficantes] sobem. Mas os meninos respeitam a gente, os moradores mais velhos, então, respeitam muito. Mas eu acredito que se a polícia fica aí, na dela, não tem problema. Se não mexer com os meninos, os meninos não mexem", diz ele, acrescentando que o maior problema é a presença das drogas.

"Eu já vi muita gente morrer lá no Boqueirão, mas nunca quis ver um corpo de perto. Deus me ajudou e eu vim morar aqui nessa parte de cima, porque lá o bicho pegava feio. Tudo isso é o quê? As drogas".