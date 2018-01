Mulher pula do primeiro andar para fugir de agressão do companheiro

Casal morava junto há quatro anos no bairro do Doron

Na tentativa desesperada de fugir das agressões do companheiro, Gilvan Ribeiro dos Santos, 35 anos, Laísa de Almeida dos Santos, 22, se jogou, na noite desta quinta-feira (11), do primeiro andar da residência em que morava com o agressor, na localidade do Doron, região do Cabula, em Salvador.

A vítima, que já havia sido espancada antes de tentar fugir, foi socorrida pelo próprio Gilvan para o Hospital Geral do Estado (HGE) - onde permanece internada internada em estado estável.

Ferida do braço esquerdo, pernas direita e esquerda e com escoriações no quadril, Laísa relatou aos policiais da unidade de saúde que convivia com o agressor há quatro anos. "A vítima informou que estava no interior da residência quando foi covardemente agredida. Para tentar se livrar de mais agressões, se jogou do primeiro andar e caiu sobre um portão de ferro", diz o boletim de ocorrência do HGE.

Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foram acionados e conduziram Gilvan, além de testemunhas, para a sede da unidade, no bairro de Brotas. Não há informações, porém, sobre se o agressor foi ou não autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha.