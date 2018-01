O segredo é planejamento

Por Edísio Freire

Se tenho pouco capital de giro, é melhor investir em franquia ou em um negócio com marca própria? Roberto Conceição

Olá Roberto. Quando se quer empreender o primeiro passo é o Planejamento. Sem esse elemento o seu negócio tem boas possibilidades de dar errado. É preciso entender que investir em uma franquia e abrir seu próprio negócio são a mesma coisa, pois você irá empreender do mesmo jeito. A diferença é que na franquia terá que cumprir regras e pagar royalties, na maioria dos casos, mas em contrapartida recebe o modelo de negócio todo pronto. O que fará a diferença para o sucesso serão as atitudes empreendedoras que forem tomadas. Se já tem um capital para investir, excelente, avance agora para a montagem do seu plano de negócio para saber quanto o seu projeto vai custar, qual o capital de giro necessário e, principalmente, qual o potencial de vendas desse empreendimento. Assim, saberá em que contexto o seu projeto estará, em quanto tempo o retorno virá e o mais importante, qual resultado irá alcançar. São informações importantes para o sucesso de qualquer empresa.





Eu até me planejo, mas tenho dificuldade de seguir as projeções que fiz no orçamento. Como posso melhorar isso? Silvia Santos

Olá Silvia. O sucesso financeiro depende muito mais do nosso comportamento do que do nosso dinheiro. Existem muitas pessoas que passam a vida tentando se organizar, mas não conseguem de forma alguma, parece existir uma força impedindo atitudes simples, como evitar compras desnecessárias. Essas atitudes normalmente têm relação com o comportamento vivido na infância em relação ao dinheiro, possíveis castrações ou limitações fortes tornam o adulto propenso ao consumo por entender que sendo independente, tendo seu próprio dinheiro, não vai se submeter às limitações da infância. O que se pode fazer é olhar para o planejamento que você já faz e se questionar sobre o estilo de vida que está levando, se é o ideal para você. Fazer algumas perguntas a si mesma, como por exemplo: Como ficará sua aposentadoria? No futuro, será uma pessoa independente financeiramente? Dependerá de alguém ou do Governo para sobreviver quando se aposentar? Enfim, são questionamentos que devem lhe provocar uma boa reflexão, e a partir daí encontrar a motivação para fazer diferente. Esse é o melhor caminho para construir o sucesso financeiro.





Vou sair de férias no próximo mês. Como posso me planejar sem correr risco de ficar zerado após as férias? Rodolfo Silva

Olá Rodolfo. Se vai sair de férias, certamente receberá a remuneração de férias e o salário antecipado, o que fará com que fique sem salário quando retornar ao trabalho. Para evitar surpresas desagradáveis, pegue o seu planejamento e observe as contas que irão vencer até o próximo mês. Em seguida programe o pagamento antecipado dessas contas, algumas podem até lhe render algum desconto, e deixe reservado o dinheiro daquelas que não podem ser antecipadas. Agora, com o recurso que sobrar faça sua programação de férias e pode curtir à vontade, que ao retornar ao trabalho não terá surpresas. Não esqueça de guardar recurso para os gastos com alimentação e transporte do mês seguinte caso a empresa tenha antecipado esses valores também.