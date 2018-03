PM encontra plantação de maconha na laje de uma casa na BA

Policiais encontraram também frascos com a erva pronta para consumo e fertilizantes

Uma plantação de maconha foi encontrada dentro de uma casa em Caixa Prego, município de Vera Cruz. O flagra foi feito por duas guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial que faziam diligências no local. No local, a polícia prendeu o dono da casa, identificado como Eric Emmanuel Stéphane.

Além de diversos pés da erva, os policiais encontraram na casa, que fica na rua da praia, uma balança, três frascos de vidro com o produto pronto para consumo e fertilizantes. “A plantação estava em cima da laje da residência e essa é mais uma apreensão que fazemos com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região”, explicou o major PM Orlando Rodrigues, comandante da unidade.

Foto: Divulgação

Eric e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Vera Cruz. O major lembra ainda que a população pode ajudar com o trabalho da polícia através do Disque-Denúncia pelo 3235-0000 (Salvador) e 181 (interior), com garantia de total sigilo.