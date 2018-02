PMs são baleados em troca de tiros no Rio Vermelho

Segundo informações da polícia, vítimas passam bem; mais cedo um outro PM foi baleado no Subúrbio

Dois policiais militares foram baleados nesta terça-feira (13), por volta das 19h, na região da Chapada do Rio Vermelho. Segundo informações da Polícia Militar, eles realizavam rondas na Rua Caio Pedreira, quando avistaram homens armados.

Houve troca de tiros e dois soldados do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 40ª CIPM foram atingidos. Os policiais foram socorridos para um hospital público, onde permanecem em observação e não correm risco de morte.

Mais cedo, outro PM foi ferido no Subúrbio Ferroviário, também durante uma troca de tiros entre o Parque São Bartolomeu e São João do Cabrito. “Por volta das 15h, policiais militares realizavam rondas na Rua E, quando avistaram homens armados. Houve troca de tiros, sendo um soldado da guarnição atingido no colete balístico”, informou a nota da corporação. A PM informou qu e o soldado está em observação e não corre risco de morte.