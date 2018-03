Pochetes: saiba onde encontrar as versões mais estilosas

Após anos de desprezo, ela voltou - e com muito estilo

Ela ja foi odiada e criticada, mas é a prova viva de que tudo tem uma chance de limpar a reputação. A pochete, pela praticidade, é a queridinha dos descolados. O grande trunfo foi a repaginada no design e nos materiais. A pochete ganhou brilho, estrutura em modelagens futuristas, muitas cores, transparências e estampas mil. Invista sem medo nela, principalmente para o Verão, festinhas populares e no Carnaval: ela deixa o look estiloso e ainda facilita a vida.

Puro brilho

R$ 139,90 | feita em malha, decorada com paetês e fechamento de elástico, em amaro.com.br

Tropical

R$ 62,93 | feita de lona, em perkyshoes.com

Metalizada

R$ 119 | com 3 divisórias, em sriclothing.com

Cor da paixão

R$ 110 | de vinil, em agoraquesourica.com.br

Puro estilo

R$ 79,90 | jeans com tachas, em lojasrenner.com.br