Polícia investiga crime após corpo esquartejado ser achado em saco no Subúrbio

Corpo encontrado no Alto do Cabrito estava em três sacolas

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado no bairro do Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6h30, moradores da região informaram a existência do corpo, que foi colocado em três sacos plásticos. Ainda não há identificação da vítima.

A remoção do corpo foi feita por policiais da Delegacia do Lobato, pelo Corpo de Bombeiros Militar e por uma equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

A autoria e a motivação são desconhecidas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.