Preta apresenta novo Expresso 2222 e fala em engravidar em 2018

Cantora contou novidades para o camarote neste carnaval

Pela primeira vez à frente da gestão do Camarote Expresso 2222, Preta Gil quer imprimir sua assinatura no espaço criado por Flora e Gilberto Gil há 20 anos. A cantora, que no sábado de Carnaval vai desfilar no Circuito Barra/Ondina com o Bloco da Preta 2222, reuniu formadores de opinião no restaurante Lafayette, na Bahia Marina, nesta segunda-feira (15), para falar sobre seus projetos na folia.

Pela forma com que conduziu o encontro, a carioca de DNA baiano, já deixou claro que a leveza e a diversidade serão as marcas de sua administração. Junte a isso, as muitas novidades, como a boate Blacktape, que funcionará independente do camarote, no andar de acima do Expresso 2222, no Edifico Oceania, no Farol da Barra.

Para este espaço, cuja programação contempla a diversidade - bandeira que por sinal, ela defende desde o começo de sua carreira há 15 anos – estão previstos seis dias de folia com várias atrações. Dentre elas, a bola da vez da cena musical brasileira, Pablo Vittar, além de baladas diárias com selos de festas badaladas como a The Week On The Road, Chá de Alice, Wallpaper e o baile da Diversidade Baiana, comandado por Uran Rodrigues, juntamente com a cantora.

(Foto: Divulgação)

Para este espaço, que terá entrada independente do camarote, os ingressos já estão sendo vendidos. “Apesar de ser uma iniciativa totalmente minha, diferente do clima família do camarote, a boate vai funcionar no mesmo prédio para eu poder visitar os dois eventos sem precisar me deslocar e assim transitar livremente entre esses dois universos”, explica Preta, ressaltando que o público do camarote que quiser se divertir no espaço terá acesso livre. “Convido a todos a me acompanhar”.

Outra novidade da gestão Preta Gil é um lote especial de ingressos que ela reservou para quem quiser pagar para curtir a folia no camarote dos Gil.

“Quando meu pai e Flora me convidaram para levar o Expresso adiante, pensei que essa seria uma oportunidade de abrir para pessoas que sempre quiserem ir, mas que nunca puderam porque era restrito a convidados. Gosto da mistura, da diversidade, de conectar, e essa é uma oportunidade de reunir gente de toda parte e interagir com as pessoas”, diz.

Outra novidade é que este ano, o espaço abrirá pela primeira vez na quinta-feira, para uma noite exclusiva dos convidados.

Produzido pela Liga Entretenimento, empresa que administra a carreira da artista, o Expresso terá espaço gourmet a cargo do chef Bartô, bares e espaço zen.

Apesar de ter levado alguns membros de sua equipe para atuar na linha de frente do camarote, Preta Gil manteve na equipe figuras

consideradas peças-chaves da engrenagem do camarote, como Fafá Giordano, irmã de Flora e responsável pela logística e captação de recursos. “Eu não ia começar do zero, sabendo que Flora criou uma equipe competente e que já conhece o caminho das pedras. Preferi unir as forças”, diz.

Gravidez nos planos

A cantora, que chegou acompanhada da mãe, Sandra (Drão), e do marido Rodrigo Godoy, confidenciou ao CORREIO que quer ser mãe outra vez. Avó de Sol de Maria (2 anos), filha do seu único filho Francisco, ela quer aumentar a família.

“Fui mãe muito jovem, meu filho foi pai jovem e o meu marido só tem 29 anos, é natural que queiramos ter um filho. Estamos tentando, todos os dias”, brinca a artista, ressaltando que apesar de saber das dificuldades de engravidar aos 43 anos, a experiência de Ivete Sangalo, está sendo um grande incentivo.

Pelo clima descontraído do encontro já deu pra sentir o clima que a cantora quer levar para o Expresso 2222. Com seu jeito leve e descontraído, Preta dominou a cena com bom humor e muitas gargalhadas. “Quero celebrar a alegria nesse momento em que comemoro 15 anos de carreira, que é também um divisor de águas em minha vida”.