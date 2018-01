Prova de concurso público em Goiás é investigada por racismo: 'negro só tem de gente os dentes'

Concurso é da prefeitura de Morrinhos e cita texto que se baseia em passagem bíblica

A prova de um concurso público na cidade de Morrinhos (GO), será investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Uma das questões, envolvendo racismo histórico e Bíblia, colocava entre as alternativas "Negro parado é suspeito, correndo é ladrão, voando é urubu" e "Negro quando não suja na entrada, suja na saída".

O concurso é da prefeitura de Morrinhos, que diz ter cobrado explicações da empresa responsável pela prova. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Ministério Público Estadual de Goiás também instaurou um inquérito para apurar o caso. O órgão notificou o prefeito da cidade, Rogério Troncoso (PTB), para que ele explique a situação. A empresa Consultoria Público-Privada (Consulpam), responsável pelas provas, também foi notificada.

A prefeitura informou que tinha pedido explicações À empresa responsável pelas provas. O coordenador das provas, Apolônio Nunes de Oliveira, disse que a questão não teve intuito de ser ofensiva, mas sim de provocar uma discussão sobre o tema.

"A ideia que a banca teve ao colocar esta questão foi de que isto chamava a discussão do preconceito, da origem do preconceito. Eu quero defender com toda nossa garra, com toda nossa força, que jamais teve o intuito de ofender ninguém", disse ao G1.

Bíblia

A prova foi aplicada no dia 14 de janeiro. Na parte de conhecimentos gerais, havia um texto com o título "Qual a origem do racismo?", que afirma que no século XXV, teólogos chegaram à conclusão de que escravizar africanos era natural. A teoria era baseada no Livro de Gênesis, em que Canaã, filho de Noé, se embriaga e é condenado à escravidão.

Com base nisso, a emprova perguntava qual "provérbio" racista representava mais a ieia continua no livro biblíco. Entre as opções estavam “negro só tem de gente os dentes”, “negro parado é suspeito, correndo é ladrão, voando é urubu”; “negro quando não suja na entrada, suja na saída”; “negro deitado é um porco, e de pé um toco”.

De acordo com a organização da prova, a resposta correta era “negro só tem de gente os dentes”. Candidatos ficaram revoltados com a situação e outros fizeram piadas durante a prova.