Racionais MC's anuncia parada por tempo indeterminado

Grupo paulista, que comemorou 30 anos em 2017, mudou a história do rap nacional

O grupo de rap Racionais MC'sanunciou hiato após 30 anos de carreira. A informação foi divulgada pela revista Rolling Stonenesta nesta quarta (21) e foi confirmada pela assessoria dos rappers. “O Racionais está de férias coletivas por tempo indeterminado”, disse a representante do grupo, sem se manifestar sobre possíveis desentendimentos entre os integrantes, que seguem com projetos paralelos.

Em entrevista à revista, o DJ KL Jay disse que o grupo é “uma carga muito forte” e que a rotina intensa “cansa espiritualmente”. “Reunimos e falamos: 'Vamos cumprir aqui e depois descansar. Cada um faz seu corre individual e tá tudo certo. O Racionais trabalhou demais.”

O foco de KL Jay e dos MCs Mano Brown, Ice Blue e Edi Rock passa a ser os projetos paralelos. Brown segue na estrada – e tem show agendado no próximo megafestival Lollapalooza – com o álbum solo, Boogie Naipe (2016), enquanto Edi Rock, que também já lançou um disco solo, Contra Nós Ninguém Será (2013), tem soltado alguns singles recentemente. Já KL Jay prepara o lançamento de Na Batida Vol. 2. Ice Blue, único dos Racionais que ainda não se aventurou em carreira solo, prepara há anos um disco com o rapper Helião, do RZO.