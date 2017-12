Relembre os shows marcantes que aconteceram em Salvador em 2017

CORREIO lista momentos marcantes em shows desse ano na capital

Qual o show que marcou o seu 2017? Nesse ano que já chega ao fim, dá para lembrar que Salvador, cidade da música, teve momentos inesquecíveis quando se pensa em show. O CORREIO fez uma lista com 10 shows marcantes que aconteceram ao longo ano na capital. Relembre!

O Grande Encontro

Para comemorar os 20 anos do show, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença se reuniram, em agosto, na Concha Acústica para proporcionar um momento único para os fãs. Com a Concha lotada, ficou impossível não cantar junto e curtir a voz imponente de Elba, a serenidade de Geraldo e a irreverência de Alceu.

Trinca de Ases

Nando Reis, Gal Costa e Gilberto Gil formam uma banda perfeita em sintonia. Antes, essa formação inesperada parecia apenas uma ideia distante, mas o projeto Trinca de Ases mostrou que a mistura de estilos deu muito certo. Tanto que o trio lançou uma música, "Tocarte", durante o show na Concha Acústica, em outubro. A apresentação foi cheia de hits, é claro!



Paul MCCartney

Sabe o sonho de ver um beatle de perto? Felizmente os soteropolitanos puderam realizar esse sonho em 2017. Outubro também foi o mês escolhido para que Paul MCCartney desembarcasse em solo baiano. Quem não amou curtir o britânico ensaiando um baianês e transmitindo toda a sua simpatia? E aquele momento lindo de todos juntos cantando "Hey Jude"? Muita energia boa! Relembre:

Paulinho da Viola e Marisa Monte

O encontro de Paulinho da Viola e Marisa Monte por si só, já seria um momento inesquecível, pela beleza da música. Mas o show acabou sendo um marco para uma confusão que se estendeu por várias apresentações na Concha Acústica: o chamado ‘senta/levanta’, protagonizado por algumas das pessoas que lotaram a casa. Por causa da confusão, Paulinho da Viola passou cerca de 10 minutos sem cantar esperando o público resolver a confusão. Depois do episódio, o Teatro Castro Alves anunciou que ia impedir que as pessoas tivessem acesso ao fosso.

Encontro de Marisa e Paulinho foi marco na Concha Acústica

(Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

Chá da Xuxa

Se você baixinho da Xuxa, com certeza não perdeu o XuChá, que aconetceu na Fonte Nova, no dia 11 de outubro. E se você não foi ao show, certamente teve as redes sociais invadida por uma enxurrada de fotos e vídeos de pessoas animadíssimas cantando os hits da década de 1980, como Lua de Cristal, Quem Quer Pão, e outros. Como não virar criança né?

Anitta

O que falar de Anira, né, gente? Teve Anitta o ano inteiro, em quase todos os hits que bombaram no Brasil esse ano. E é claro que ela veio rebolar a bunda aqui em Salvador também. Teve show na Amsterdam, no Festival Combina e também no Festival de Verão, que ela se acabou de dançar em participação no show do Harmonia. Relembre:

Pabllo Vittar

'Yukê' falar da drag maravilhosa Pabllo Vittar? Não tem palavras, apenas sentir todo o nocaute que a diva deu em todo mundo esse ano com tantos hits. Ela também esteve aqui em Salvador e participou da festa da San Sebastian. Bora rever?





Festival Combina

De um jeito diferente, o Festival Combina ofereceu uma misturas bem diferentes, como AnaVitória e Carlinhos Brown, e Daniela Mercury e Joohny Hooker. Vem assistir:



Festival de Verão

Essa é a festa que tem a cara do verão, né? A tradição do Festival de Verão é misturar ritmos e trazer sempre novidades para quem vai curtir. Esse ano, a gente pode destacar a participação de Alok, o DJ que está bombando pelo país. O público foi a loucura com a apresentação, que teve direito a pout-porri dos Mamonas Assassinas.