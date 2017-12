Réveillon do Subúrbio promete noite de axé, sertanejo e arrocha

Além das atrações musicais, a queima de fogos durará 15 minutos na praia de São Tomé de Paripe

Ano Novo A praia de São Tomé de Paripe recebe hoje, a partir das 21h, a décima edição do Réveillon do Subúrbio, evento gratuito que promete misturar o axé do ex-timbaleiro Denny Dennan com o arrocha romântico de Pablo (foto) e o sertanejo universitário de Israel Novaes. Tudo isso em um único palco na areia da praia, para um público de 150 mil pessoas.

A abertura da festa, às 21h, fica por conta da banda de arrocha Swing do Lu. As atrações musicais não são os únicos atrativos da noite de Paripe: a queima de fogos, que durará 15 minutos, promete encantar. O artista plástico Sandro Henrique Costa, 37, já foi ao Réveillon do Subúrbio quatro vezes e admite que antes tinha um certo preconceito com o ambiente: “Mas agora eu sei que é outra realidade. É um ambiente bem familiar e seguro”.

A segurança da festa nesta edição terá policiamento reforçado com cerca de 150 PMs. Morador da região, Sandro não troca o Réveillon do Subúrbio por nada: “Tem o astral maravilhoso da praia de São Tomé, que deveria ser mais valorizada”. Para quem não sabe chegar ao local, não tem erro: Pela praia de Tubarão, segue o subúrbio direto, ou vai pela BR-324, pela estrada do DERBA.