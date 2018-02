Tração nas quatro rodas

Por Antônio Meira Jr.

Depois de um período sendo oferecido apenas com tração dianteira, a Ford voltou a comercializar o EcoSport com movimentação ativa das quatro rodas. Chamada de Storm, tempestade em português, a configuração chega para ser um diferencial do produto em relação aos seus concorrentes - atualmente apenas o Renault Duster possui um sistema semelhante e o Jeep Renegade oferece um sistema superior, mas com motorização diesel. O SUV é equipado com motor 2.0 Direct Flex, que rende até 176 cv e nova transmissão automática de seis velocidades. Seu sistema de tração inteligente 4WD funciona sem a necessidade de intervenção do motorista, distribuindo o torque entre as rodas para garantir uma rodagem mais eficiente e segura sempre que necessário, em pisos irregulares e de baixo atrito. Oferecido por R$ 99.990, o Storm tem: sete airbags, sistema multimídia com tela capacitiva de oito polegadas, controle de estabilidade com sistema anticapotamento, monitoramento de pressão dos pneus e teto solar elétrico. De acordo com a Ford, a suspensão foi reforçada.

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (Abac), o número da venda de automóveis seminovos por consórcios cresceu, em média, 25%, de 2011 a 2017. A Abac aponta que atualmente existem 3,5 milhões de consorciados ativos participantes de grupos de veículos leves em todo o Brasil.

A Hyundai confirmou que irá apresentar no começo do próximo mês, no Salão de Genebra, a nova geração do Santa Fe. Mas a fabricante coreana adiantou algumas imagens e informações do SUV. O modelo, que tem versões de cinco e sete lugares, terá linhas semelhantes às adotadas recentemente no Kona, utilitário esportivo compacto da marca. Ou seja, ele estará com um visual mais agressivo, em parte, graça aos faróis mais afilados. Na traseira, as lanternas serão mais estreitas e vão invadir as laterais. Entre as tecnologias que o Santa Fe terá, há o alerta de ocupante da terceira fileira. Sistema que promete não deixar pais esquecerem filhos na última fileira ao saírem do veículo.

A Mitsubishi Motors alcançou uma marca positiva e inédita no site Reclame Aqui. A empresa conquistou o RA1000, selo de máxima qualidade, em todas as categorias: últimos seis meses, últimos 12 meses, 2017, 2016 e Geral. É a primeira vez que uma fabricante de veículos recebe uma classificação positiva tão alta.

Neste início de ano, os filmes com carro estão escassos, mas para quem curte o tema uma aparição em Pantera Negra chama a atenção. Em uma de suas missões, T’Challa, o Pantera Negra, utiliza um coupé esportivo LC 500. No filme de ação da Marvel Studios, o modelo da Lexus é composto por vibranium, um raro e resistente metal encontrado somente em Wakanda, país ficcional de origem de T’Challa. A imagem ao lado é do estande da Lexus no Salão de Detroit, que aconteceu em janeiro nos Estados Unidos.

