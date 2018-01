Vídeo mostra momento em que professor da Ufba é baleado no peito

Crime ocorreu em meio a multidão; dupla de criminosos é procurada

Imagens capturadas por câmeras de segurança obtidas pela polícia do Ceará mostram o momento em que dois assaltantes abordam o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-Ufba), Sérgio Sobreira, 55 anos, e atiram contra ele, durante uma festa de pré-Carnaval. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Monte Klinikum, em Fortaleza.

O vídeo mostra uma concentração de pessoas na Rua João Cordeiro, no Centro da capital cearense. Às 23h24 de sábado (6), é possível ver a multidão se dispersar rapidamente no canto superior direito do vídeo. O professor, de camiseta amarela, aparece fazendo um movimento brusco e, logo depois, aparece sendo amparado por pessoas próximas.

De acordo com testemunhas, os assaltantes levaram uma corrente de Sérgio, que se assustou e fez o movimento brusco. Um dos assaltantes atirou no peito do professor, que não corre risco de morte.

O delegado responsável pelo caso, Carlos Teófilo, do 2º Distrito Policial de Fortaleza (Aldeota), diz que imagens de outras câmeras, no entorno da rua onde aconteceu o crime, ainda são procuradas para tentar ajudar a identificar os criminosos.

“Estamos procurando outras filmagens do momento da fuga dos assaltantes, porque não conseguimos ainda identificar os rostos dos suspeitos. Podemos ver apenas que um está de camisa branca e outro de azul”, afirmou.

Ele explica que os suspeitos devem ser indiciados por tentativa de latrocínio, que pode dar de 15 a 30 anos de prisão.

O delegado diz ainda que o professor não reagiu ao assalto. “No momento que puxam o cordão ele se vira, como num susto. Os assaltantes devem ter achado que ele tava reagindo e atiraram”, comentou. O delegado explica que as investigações estão em andamento. Até o momento, dois familiares de Sérgio foram ouvidos.

Professor Sérgio Sobreira tem quadro de saúde estável (Foto: Reprodução/ Facebook)

Entenda o caso

O professor da Ufba estava curtindo os últimos momentos do recesso de fim de ano em Fortaleza, sua cidade natal. Hospedado na casa da mãe, ele saiu no sábado para encontrar com amigos no Bar Teresa & Jorge, tradicional reduto do samba na cidade.

Sérgio estava do lado de fora do bar quando um assaltante se aproximou e puxou uma corrente do pescoço de Sérgio. O docente passou por uma cirurgia para estancar a hemorragia e reparar possíveis danos no pulmão. Enquanto se recupera da cirurgia, ele permanece internado na UTI do Hospital Monte Klinikum. Ele retornaria para Salvador nesta terça-feira (9).