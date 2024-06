CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Filarmônicas da Bahia anunciam apresentação no Dois de Julho

Seis bandas de várias regiões da Bahia participarão com seus maestros

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 10:48

Filarmônicas da Bahia Crédito: Divulgação

O 33º Encontro de Filarmônicas, encontro tradicional das principais bandas de concerto da Bahia, acontecerá dentro da programação de 2 de julho, em Salvador. A apresentação será no Campo Grande, a partir das 17h30, de forma gratuita e aberta ao público, após a cerimônia militar do Fogo Simbólico.

O 33º Encontro de Filarmônicas contará com a seguinte programação:

Abertura: Banda de Música da Guarda Civil Municipal - maestro Hamilton Fernando

Filarmônica ambiental – Camaçari - maestro Cayo Brito

Filarmônica Ribeirinhos do São Francisco – Xique-Xique - maestro Gerry Andrade

Filarmônica Guerreiros do Sol – Dias D´Ávila - maestro André Carlos

Sociedade Filarmônica Lyra Ceciliana – Cachoeira - maestro Jairo dos Santos

Oficina de Frevos e Dobrados – Salvador (participação especial de Juliana Ribeiro) - maestro Fred Dantas

No início do encontro as seis filarmônicas executarão o Hino ao 2 de Julho (Santos Títara - Santos Barreto) reunidas sob a regência do maestro Fred Dantas.

No dia 3 de julho, a partir das 18h, a Independência do Brasil na Bahia ainda será celebrada no Campo Grande, com o “Baile da Independência”, que terá a frente a Orquestra Fred Dantas, regida pelo maestro Fred Dantas.