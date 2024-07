CORTEJO CÍVICO

'Representa a independência de fato do Brasil', diz Bruno Reis sobre Independência da Bahia

Ao chegar, o prefeito participou do hasteamento das bandeiras de Salvador, da Bahia e do Brasil em frente ao Pavilhão da Lapinha junto a outras autoridades municipais e estaduais. A cerimônia foi acompanhada pelo Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda de Música da Marinha do Brasil. Em seguida, aconteceu a colocação de flores no monumento dedicado ao General Pierre Labatut e, antes do desfile cívico começar, foi feita a entrega dos carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla pelo presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Joaci Góes.