AFD 2023: primeira seletiva de bairro recebe mais de 100 candidatos

Candidatos da priemira seletiva do AFD 2023. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Estilo, atitude, postura, beleza, diversidade e sonhos marcaram a primeira seletiva de bairro da 9ª edição do Afro Fashion Day, evento de moda promovido pelo jornal CORREIO, em celebração ao mês da consciência negra. A estação Pituaçu do Metrô, que recebe diariamente milhares de baianos, se transformou em passarela para 103 corpos negros com diferentes idades (de 13 a 65 anos), gêneros e jeitos de estar no mundo.



Entre os aspirantes à passarela do Afro Fashion Day 2023 está o adolescente Jonas Gustavo, de 13 anos. Ele desfilou diante dos quatro jurados, com uma companhia recente em sua vida, a cadeira de rodas.

Morador do bairro de Cosme de Farias, desde os 8 anos o garoto realizava trabalhos como modelo fotográfico e de passarela. Em novembro de 2021, um mês após vencer um concurso de beleza negra que reuniu nomes das regiões Norte e Nordeste, a vida de Jonas passou por uma reviravolta. O garoto, que desejava comprar uma casa para tirar a família do bairro violento, foi alvo de cinco balas perdidas. O incidente lhe tirou o movimento das pernas, mas não o sonho de crescer na mundo da moda.

Jonas Gustavo, 13 anos, morador do . Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Eu estou aqui para dar continuidade ao meu sonho”, diz Jonas, que recusa se entregar às dificuldades após ter se tornado cadeirante. “Como diz o rap lá no meu bairro ‘se é de lá que vem, é para lá que vai’”, completa.

Desde sua primeira edição, em 2015, o Afro Fashion Day tem sido um importante ponto de partida para grandes talentos baianos que aspiram a carreira de modelo, mas ainda esbarram nas dificuldades de acesso ao mercado. Mas se a iniciativa abre portas para novos talentos, a aposta de Marília Ferreira, 65 anos, é de que também é um bom espaço para dar continuidade a vivências iniciadas na juventude. E foi essa certeza que a levou à seletiva.

“Na minha época não tinha muita coisa voltada para os pretos e pretas. A moda sempre foi parte da minha vida. Comecei como capa de revista nos anos 1980, depois passei a desfilar pelo curso do Senac e fiquei até 1990. Eu tendo essa oportunidade de retornar no Afro Fashion Day seria maravilhoso”.

Marília Ferreira, 64 anos . Crédito: Marina Silva/CORREIO

Apesar de realizada em Salvador, a chamada para a seletiva não ficou restrita à capital. A professora infantil Leidiane Montes, de 31 anos, percorreu os cerca de 60 km de distância entre Salvador e Madre de Deus (RMS) exclusivamente para participar do evento.

“A moda sempre esteve presente na minha vida, mas eu não tive incentivo quando nova. As pessoas sempre falavam do meu perfil, do corpo, da postura. Ano passado eu recebi um convite para fazer um provador e desde lá comecei a me rever como uma mulher que pode estar nesse cenário. Eu não acreditava que fosse suficientemente bonita para isso. A moda está sendo uma ferramenta de autoconhecimento.”

Garimpando talentos

As seletivas de bairros dentro da proposta do AFD atendem ao objetivo de democratizar o acesso ao mundo da moda a talentos e modelos não profissionais e não agenciados. Para tanto, não há uma quantidade limite de selecionados a cada etapa.

“Estamos em busca de novas atitudes, com os olhares atentos em busca dessas novas personas, novas estrelas da edição do Afro Fashion Day”, destaca Felipe Dias, um dos jurados da edição. Dias também atua na edição de looks do AFD 2023, além de ser um dos estilistas do desfile.

Também integram a equipe de jurados o produtor de moda e artista plástico Fagner Bispo, que assina a curadoria do desfile; Gabriela Cruz, editora de Conteúdo de Projetos do Jornal CORREIO e Dino Neto, que assina a beleza do desfile junto com Roma Aragão.