1º DE NOVEMBRO

Afro Fashion Day reúne nomes como Gerônimo e Márcia Short em papo musical conduzido por Marrom

Evento gratuito acontece no Campo Grande

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 10:15

Osmar Marrom Martins Crédito: Evandro Veiga/Arquivo Correio

O Afro Fashion Day celebra dez edições nesta sexta-feira (1º), no Largo do Campo Grande, abrindo oficialmente a celebração pelo Novembro Negro em Salvador. Com programação gratuita a partir das 11h, entre 12h e 14h o jornalista Osmar Marrom, do jornal Correio, especialista na cobertura musical no país, vai conduzir um bate-papo musical com Gerônimo, Guiga Camafeu, Nitorê e Márcia Short.

Além de falarem sobre aspectos de suas carreiras, os artistas vão dar canjas de músicas de seus repertórios, honrando o tema do Afro Fashion Day nesta edição: “Música – Resgatando raízes e elevando vozes”. Após o Papo Musical, a programação continua com oferecimento do Salvador Bahia Airport. A ação começa com live art com Lucas Matos das 14h até 14h50, seguida das apresentações da Orquestra de Berimbau, Aline Souza e DJ Belle, até 17h.

O desfile está previsto para começar às 19h, com quase 40 marcas apresentando as tendências da moda preta produzida no estado. Ao completar 10 edições neste ano, o Afro Fashion Day abre oficialmente o mês em que se celebra a Consciência Negra. O acesso gratuito do público será realizado exclusivamente pela entrada principal da praça (em frente ao Teatro Castro Alves).

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio da Avon e Bracell, apoio CAIXA, Shopping Barra, Salvador Bahia Airport e Wilson Sons e apoio institucional do Sebrae e Prefeitura Municipal de Salvador.