Afrofuturismo é tema do concurso Estilistas Afro Fashion Day 2023; veja como participar

Estilistas de todo o território baiano têm até o dia 25 de setembro para se inscrever gratuitamente no concurso cultural que irá selecionar looks para a 9ª edição do Afro Fashion Day, desfile de moda afro a ser realizado no dia 25 de novembro, em Salvador. A edição 2023 do concurso tem como tema Afrofuturismo, que compõe o tema geral da edição Mãe África.



Para participar do concurso “ESTILISTA AFD 2023”, o candidato deverá criar um projeto de roupa cuja inspiração deve ser o afrofuturismo. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no endereço https://bit.ly/estilistasafd23. É necessário o envio de um memorial descritivo, em no máximo 30 linhas, explicando a interpretação no tema ante a peça e materiais utilizados na produção.