Avon valoriza a beleza e a diversidade negra no Afro Fashion Day 2025 em Salvador

Marca patrocinadora celebrou autoestima e representatividade em um desfile que transformou o Pelourinho em vitrine da beleza afro-brasileira



Gabriela Araújo

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:46

A beleza do terceiro bloco do desfile Crédito: Lucas Assis e Tati Freitas

O que você imagina quando ouve a palavra “Beleza”? No Afro Fashion Day 2025, as respostas para esse questionamento foram dadas na passarela. Esse conceito, tema da 11ª edição do desfile, realizado na Praça Terreiro de Jesus, em Salvador, se conecta com a identidade, representatividade, ancestralidade e autoestima.

Durante o desfile, rostos, corpos e histórias diversas também mostraram que a beleza está em cada traço e em cada presença negra que ocupa espaços antes negados. “Ter um evento como esse, aqui no coração de Salvador, é mostrar que o Pelourinho, no passado, pode ter sido um lugar onde os nossos antepassados sofreram, mas, hoje, a gente ressignifica isso. A gente traz a nossa beleza, a nossa identidade e tudo o que temos de melhor”, disse a modelo Tailane Alves, de 22 anos, que acompanhou na plateia.

Ao final do evento, a publicitária Malu Pereira, 24, definiu o espetáculo como uma “retomada”. “É um lugar que a gente se enxerga. Agora, tem várias crianças aqui [na plateia] e elas estão se vendo, vendo os modelos nesse lugar de poder e pensando: ‘eu também posso no futuro’”, afirmou.

Reconhecimento e validação das potências

Em entrevista ao CORREIO, o psicólogo Cauê Ribeiro, que tem realizado pesquisas relacionadas à construção das imagens e identidades de pessoas negras, pontuou que a valorização das belezas negras não é apenas uma pauta estética e cosmética, mas o reconhecimento e validação das potências e da existência de cada indivíduo.

“Há um impacto ao convocar a própria equipe que executa o projeto a se repensar nesse espaço de idealização e publicização do que é belo e desejável, impacta aqueles e aquelas que são selecionados como modelos e que, talvez, nunca tenham considerado a possibilidade de estar numa passarela”, iniciou ele, que ainda destacou que eventos como o AFD despertam um senso de pertencimento.

“Impacta as marcas e instituições que se propõem, enquanto patrocinadoras de eventos como o Afro Fashion Day, a se implicarem socialmente na destinação dos seus recursos e o retorno social e financeiro que isso traz, impacta os estilistas que se sentem valorizados e incentivados a criar uma estética para além do modelo eurocêntrico, além de impactar o público presente com a possibilidade de reconhecerem-se enquanto pessoas belas, dignas, humanas e desejáveis”, acrescentou.

Por trás da passarela

Um desfile de moda é construído por muitas mãos, várias delas são de maquiadores, trancistas, cabeleireiros e manicures, que deixam o evento ainda mais especial. No Afro Fashion Day 2025, esses foram os profissionais de beleza que transformaram os modelos em obras de arte vivas:

Maquiadores: Dino Neto e Roma Aragão na coordenação, Mario Moraes, Jober Moura, Mirna Taila, Rose Brito, Iasmin Fabia, Cintia Oliveira, Debora Lima, Felipe Correia e Alex Brito.

Trancistas: Denise Melo, Grazi Teles, Michele Araújo, Gabriela Martins, Railane Ramos, Olga Lopes, Taiane Oliveira, Valdirene Santos e Floricelia Souza.

Cabeleireiros: Rei Borges e Bernard Menezes (assistente).

Manicures: Maricelma Pereira e Ana Paula Ramos.

Os produtos usados para fazer a beleza dos 78 modelos que participaram dessa edição do AFD foram da Avon, marca patrocinadora do AFD desde o ano passado. “Acreditamos que a beleza é uma forma de expressão e de pertencimento. Para a Avon, estar no Afro Fashion Day não é apenas uma parceria isolada, mas uma iniciativa que reflete nosso compromisso genuíno de longa data com uma beleza diversa e inclusiva, que valoriza e celebra todas as identidades", destaca Valéria Campos, Head Marketing de Maquiagem da Avon no Brasil.