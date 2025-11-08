SUSTENTABILIDADE

Bracell leva moda sustentável com viscose ao Afro Fashion Day

Look exclusivo criado por Fagner Bispo uniu autocuidado, estilo e fibra biodegradável produzida em Camaçari



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

Look Bracell no Afro Fashion Day 2025 Crédito: Renata Marques

A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose e de papéis, marcou presença no Afro Fashion Day pelo terceiro ano consecutivo. Em 2025, a companhia, que é uma das patrocinadoras do desfile, apresentou uma criação exclusiva, feita em parceria com o produtor de moda Fagner Bispo, curador de moda do evento.

O look, em tons claros, é composto por camisa, calça de modelagem ampla e sobretudo longo. Todas as peças foram desenvolvidas em viscose, tecido confeccionado a partir da celulose solúvel produzida pela Bracell Bahia, no Polo Industrial de Camaçari. “É um look que rompe com os estereótipos frequentemente associados à cultura negra, mas que dialoga com as tendências de moda contemporâneas, reafirmando que estilo e diversidade caminham juntos”, afirmou Fagner.

Look Bracell no Afro Fashion Day 2025 1 de 10

GALERIA COM FOTOS DO LOOK

As roupas foram exibidas no encerramento do desfile, durante o bloco “Espelho”, que convida a um mergulho sensível no autocuidado e no amor-próprio. Com tecidos translúcidos, modelagens fluidas e uma paleta suave em lavanda, verde menta e branco, o bloco final simboliza um ritual de cura e reconstrução, em que cada pessoa negra se reconhece como suficiente, inteira e bela.

Além desse, o desfile contou com os blocos “Raiz”, que abriu o espetáculo com um tributo às origens africanas e afro-brasileiras, exaltando tradições, símbolos de pertencimento e rituais de beleza que atravessam gerações, e “Expressão”, que traz a estética urbana e pop das ruas, dos salões e das redes sociais. Representa a beleza do agora, criativa, digital e múltipla.

Moda sustentável na passarela

De acordo com Fagner, a criação com a Bracell parte do desejo de despir o corpo das amarras de um dia de trabalho intenso e conduzi-lo a um estado de calma e bem-estar. A jornalista Bianca Bessa definiu o look como “impecável”. Para ela, em uma sociedade onde o consumo consciente é imprescindível para o futuro desta e das próximas gerações, aliar moda e sustentabilidade pode ser um caminho em direção a um planeta mais saudável para todos. “A moda sustentável vem como contracultura do que vemos hoje, onde o foco é meramente o consumo”, afirmou.

Já a empresária Maira Tainá Passos destacou a atemporalidade das peças. “O look transmite uma estética que valoriza conforto, durabilidade e atemporalidade, características que reduzem o consumo excessivo e o descarte rápido de roupas”, disse.

Menor impacto ambiental

Em entrevista ao jornal CORREIO, Rudine Antes, diretor-geral da Bracell Bahia, ressaltou o papel da viscose como uma fibra de menor impacto ambiental. “É um tecido que tem biodegradabilidade, não é como uma roupa, por exemplo, de poliéster, que vai ficar na natureza. A gente [Bracell] está alinhado com a natureza e isso faz parte da nossa missão, da Agenda 2030, que é diminuir o impacto ambiental que as empresas têm no mundo”.

Ainda segundo Rudine, mais do que apoiar, a aliança da Bracell com o Afro Fashion Day é reflexo do compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão. Além disso, a parceria integra as ações de responsabilidade social e de apoio à cultura, que buscam fomentar o protagonismo de diferentes grupos e fortalecer o diálogo com as comunidades e com o público interno. “A gente gosta muito de ver um evento como esse, com tanta criatividade e tanta gente bonita”, acrescentou.