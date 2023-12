Conheça o som e as estrelas da música pop nigeriana

Estelas POP da música nigeriana . Crédito: Reprodução

Kulosa, Calm Down e Love Nwantiti. Lendo os nomes talvez você não se lembre de cara, mas, com certeza você já deve ter ouvido alguma dessas músicas. As três canções viralizaram nas redes sociais e são apenas uma mostra do fenômeno global Afrobeats, gênero musical pop africano que tem seus maiores expoentes na Nigéria e ganha fama internacional desde 2018.



Fusão de ritmos, com alta energia e foco na batida dançante, o Afrobeats traz mais uma camada para a música africana que conhecemos, invadindo festas, premiações e tendo parcerias com cantores famosos. Burna Boy, o “African Giant” é um dos artistas nigerianos smais conhecidos da cena: ganhou o Grammy em 2021 por Melhor Álbum de Música Global com “'Twice As Tall”, cantou na final da Champions League em 2023 e acumula feats com Ed Sheeran e Major Lazer. Outro destaque é o cantor Rema dono do hit Calm Down, que ficou 57 semanas na lista da Billboard Hot 100 e conquistou dois prêmios no VMA 2023.

Afrobeat ou Afrobeats

Quando se fala de Afrobeats muitas vezes um outro gênero musical famoso da Nigéria é associado, o Afrobeat. Embora o Afrobeats beba dele nas suas inspirações, os dois são distintos. O Afrobeat se desenvolveu nas décadas de 60 e 70, batizado pelo seu pioneiro, o nigeriano Fela Kuti, junto com seu parceiro Tony Allen.

O gênero tem influências da música Fuji e Highlife, misturado com o Jazz, Funk e outros ritmos afro-diaspóricos. Geralmente feito com bandas grandes, solos instrumentais longos e grooves mais complexos, como explica Jef Rodriguez, MC, compositor e discotecário.

“Os Afrobeats, nascem nos anos 2000/2010, como uma espécie de fusão diversificada de vários gêneros contemporâneos, como house music britânica, hip hop, dancehall, soca, R&B, Ndombolo, Naija beats, Azonto, etc. De maneira geral, Afrobeats foi um termo criado para agrupar de forma mais abrangente a música pop contemporânea da África Ocidental, como uma espécie rótulo facilmente acessível”, diferencia Jeff, que pesquisa o gênero há alguns anos.

Admirador declarado do cantor Fela Kuti, Burna Boy frequentemente reverencia o músico em suas obras, performances e utiliza canções de Fela em samples nas suas músicas. Um exemplo é a referência ao ritmo de “Sorrow Tears and Blood” de Fela Kuti and The Afrika 70 na faixa de “Ye”, de 2017, que possui mais de 252 milhões de visualizações no Youtube.

Burna Boy, Asake, Olamide, WizKid, Tiwa Savage, Davido, Ayra Starr, Rema, Oxlade, Davido, artistas que mobilizam multidões em shows e têm milhões de visualizações em seus clipes.

A Nigéria é o país a que se atribui a maior indústria musical da África, principalmente pela sua potência econômica no continente e pela propagação de suas músicas pela diáspora nigeriana em Londres e nos Estados Unidos. O fato de várias plataformas de streaming terem entrado oficialmente nos mercados musicais africanos, como o Spotify que chega a Nigéria em 2021, ampliaram ainda mais esse sucesso.

Outro agente a favor da propagação e do modo de fazer música do Afrobeats são os DJ 's. “Hoje, vários têm seus próprios canais no YouTube e nas mais diversas plataformas, tocando, fazendo playlists, curadorias, produzindo festas, novos artistas e se espalhando para o mundo”, aponta Jef Rodrigues.

Em Londres, por exemplo, a rádio The Beat FM toca basicamente Afrobeats em sua programação com seus DJ’s, além de entrevistarem artistas da cena.

De relaxantes a super dançantes, com narrativas que falam de amor, celebração, festa e até mesmo sobre a experiência da diáspora africana. Afrobeats, um som e uma revolução tecnológica que transforma a música pop no mundo. “Primeiro por ser um ritmo contagiante, gostoso de ouvir e dançar. Mas, desde o surgimento da MTV Base África, nos anos 2000, muitos artistas foram chamando atenção, fazendo colaborações com outros artistas já inseridos no mercado pop, fechando contratos e ganhando premiações internacionais”, diz Jef. “O que vem ajudando a desconstruir um olhar estereotipado sobre a cultura vinda do continente africano, onde o mesmo era visto apenas como o lugar das “tradições”, uma forma elegante de dizer que sua riqueza artística estivesse no passado, sendo que a África está sempre em movimento e inspirando o mundo com sua capacidade de inventar e inovar”, conclui.

Se interessou em conhecer mais o Afrobeats? Conheça 5 Pop Stars Nigerianos que são destaque no ritmo:

Wizkid: um dos artistas mais influentes a emergir do cenário musical nigeriano, ficou mundialmente conhecido pelos single com “Ojuelegba” e pela colaboração com Drake em “One Dance”. Recomendação: álbum “Made in Lagos”

Wizkid. Crédito: Reprodução

Tiwa Savage: cantora de Lagos, de 43 anos, conhecida como a Rainha dos Afrobeats, dentre seus principais trabalhos estão “All Over”, “Koroba” e “Keys To The Kingdom”, da trilha sonora de Black is King. Recomendação: álbum “Celia”

Tiwa Savage . Crédito: Reprodução

Davido: com mais de 2 bilhões streams, uma das diferenças do cantor Davido, nascido em Atlanta e criado em Lagos, é sua também atuação enquanto produtor musical de afrobeats. Recomendação: álbum "A Better Time”, considerado um de seus melhores trabalhos.

Davido. Crédito: Reprodução

Ayra Starr: famosa pelo seu hit “Away”, a cantora de 21 anos tem mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é considerada a voz feminina do Afrobeats mais popular na atualidade. Recomendação: álbum “19 & And Dangerous”

Ayra Starr. Crédito: Reprodução

Burna Boy: é o grande nome do Afrobeats nos últimos anos. Seu álbum mais recente “I Told Them” lhe rendeu 4 indicações ao Grammy 2024. Recomendação: álbum “African Giagant.

Burna Boy . Crédito: Reprodução