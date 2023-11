É HOJE: Com Majur, Zebrinha e Áurea Semiséria na passarela, Afro Fashion Day leva moda baiana para o Pelourinho

Afro Fashion Day 2023. Crédito: Arisson Marinho CORREIO

A cantora Majur, o coreógrafo Zebrinha e a MC Áurea Semiseria vão desfilar no Afro Fashion Day (AFD), no próximo sábado (25). O evento, um dos mais representativos de moda do Brasil, considerado a maior passarela preta do país, chega à sua nona edição tendo a praça Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, novamente como cenário e com os três artistas como destaques.



A programação inclui ainda a Feira da Sé AfroBiz, das 10h às 20h, interações com o público, além do tão esperado desfile, marcado para as 16h. O acesso é gratuito, sujeito à lotação.

Com uma expectativa de público de 3 mil pessoas, o Afro Fashion Day 2023 terá como tema “Mãe África”, dividido em 3 blocos: Afro Realeza, Afro Etnia e Afrofuturismo. Além dos 3 convidados, o desfile terá 72 modelos – sendo 16 escolhidos nas seletivas de bairro - desfilando looks compostos por roupas e acessórios de 41 empresas e designers baianos. Esse ano, o evento contará com a estreia da marca de acessórios Cravo e Canela e dos estilistas eleitos no concurso cultural - Christian Jonathas, Deco Sodré e Guilherme Almeida.

Na passarela, o tema virá através de um show fashion coordenado por Gil Alves, diretor artístico do desfile pelo terceiro ano, responsável por unir os olhares do produtor e estilista Fagner Bispo, curador de moda do evento, do DJ Telefunksoul, que assina a trilha sonora, – ambos estão no AFD desde sua primeira edição.

Outro veterano do AFD, Dino Neto assinará a beleza ao lado de Roma Aragão. Juntos, comandarão uma equipe de profissionais formada por cabeleireiros, maquiadores, trancistas e manicures. O projeto arquitetônico será da GMF Arquitetos, de Giuseppe Mazzoni, que mais uma vez deve surpreender o público.

Looks e marcas

Para chegar aos 75 looks desse ano, o Afro Fashion Day contou com a criatividade de 41 marcas baianas. A produção das peças foi acompanhada por Fagner Bispo, que dividiu o desfile em três blocos. O criativo, que é estilista, assina algumas roupas que estarão na passarela.

AFRO REALEZA: Aládio Marques, Balbina, Criollo, Gefferson Vila Nova, Inti, Jeferson Ribeiro, Lourrani Baas, Mário Farias, MB Conceito, Mônica Anjos, Negrif, Realeza, Regina Navarro BelaOyá, Rey Vilas Boas e Silverino Oju.

AFRO ETNIA: Abanto, Adriana Meira, Ateliê Casalinda, João Damapejú, Katuka Africanidades, Olorum, Sillas Filgueira e Soul Dila.

AFRO FUTURISMO: Bixa Costura, Black Atitude, Christian Jonathas, Closet, Costa Ribeiro, Deco Sodré, Filipe Dias, Guilherme Almeida, Incid, Jorge Andrade, Kriaçã1, Nós Macramê e Soudam.

ACESSÓRIOS: By Aninha, Cravo e Canela, Dih Morais, Kelba Deluxe, Tábompravocê e Ziê.

Os looks serão desfilados por modelos de 14 agências da cidade – 40 Graus, Bi Produções, Black Models, Focus Model, Home Model, Jovens Periféricos, Lavicci, Model Club, One Models, PJT Models, Raí Silva, TV Pelourinho, Vinny Vasconcellus e Xtreme Models, além dos 16 vencedores das seletivas públicas, realizadas em três estações de metrô de Salvador, e dos convidados, entre eles Zebrinha.

AÇÃO NA FEIRA

A marca de beleza Vult promoverá uma ação especial no Afro Fashion Day 2023, realizado no próximo sábado (25), a partir das 14h, no Terreiro de Jesus, Pelourinho. Na ‘Troque Seu Pó Compacto’ os espectadores do desfile poderão levar um pó compacto antigo da marca e substituir por um novo. Estão disponíveis produtos em 10 tonalidades.

SERVIÇO

AFRO FASHION DAY 2023

Data: 25/11/2023 (sábado)

Horário Feira da Sé AfroBiz: 10h às 20h

Desfile previsto para 16h