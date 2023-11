Líder de projeto social leva modelos para seleção e acaba desfilando no Afro Fashion Day

O caminho de Jussy Gualberto, 42, no Afro Fashion Day começou por acaso quando foi acompanhar os jovens do seu projeto Meraki, do Calabar. Ela foi estava com grupo na seleção dos modelos, quando foi incentivada no local e acabou sendo selecionada para compor o time de modelos da passarela mais preta do Brasil.



Nos bastidores Jussy, que desfila no bloco Afro Realeza, revela a emoção de integrar o time e ser espelho para outras meninas e mulheres pretas. "Todas as meninas vibraram muito quando eu dei a notícia. E eu digo a elas que eu estou aqui não só por mim, mas por todas elas . Não é só se empoderar, mas empoderar as meninas também"