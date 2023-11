Família e amigos lotam plateia do Afro Fashion Day para prestigiar modelos na passarela

Na plateia, emoção, alegria e grande torcida marcam a atmosfera do Afro Fashion Day 2023 no Terreiro de Jesus. A cada modelo gritos e palmas contagiam o púbico formado pelas famílias, amigos e agências dos modelos além de muitos curiosos para ver mais de perto a “Mãe África”.



Um grupo animado formado pelos modelos da agência Black Models, com cede na Liberdade, aplaude com força os colegas em cena na categoria Afro Realeza.



“Viemos prestigiar dois modelos nossos que vão participar, o Omar e a Monique, é a primeira vez deles no Afro e todos nós viemos dar uma força” diz Yuri Santana, um dos jovens do grupo.