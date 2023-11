Vestido de viscose é um dos destaques na passarela do Afro Fashion Day 2023

Vestido de viscose será desfilado no AFD 2023. Crédito: Paula Fróes

Unindo sustentabilidade, design e cores, um vestido especial merece sua atenção no Afro Fashion Day 2023. Trata-se de um longo azul e verde inteiramente em viscose, feito com fibras de celulose biodegradável. O modelito assinado por Fagner Bispo integra o bloco Afro Realeza, dentre os mais de 70 looks que irão homenagear a “Mãe África” neste sábado (25), às 16h, no Terreiro de Jesus.



Nesta edição do AFD serão dispostas criações de 41 estilistas e designers de moda baianos, vestidas por 75 modelos pretos. O evento que já acontece há 9 anos, celebra o talento e inovação dos profissionais de moda e o Mês da Consciência Negra unindo moda, afroempreendedorismo, arte e cultura.

Viscose na passarela

A viscose é uma fibra feita de celulose, matéria-prima natural biodegradável encontrada em itens de uso diário, como diversos tipos de papel, produtos de higiene pessoal e alimentos. Na moda, o tecido versátil e leve é usado para produzir roupas de caimento suave e elegante, conferindo fluidez, delicadeza e conforto às peças.

Além dos benefícios do uso da viscose nos looks, um outro destaque da peça é a origem de sua matéria prima. O tecido é produzido com celulose solúvel, insumo fabricado pela Bracell.

De sua produção anual aproximada de 500 mil toneladas de celulose solúvel e celulose solúvel especial, a Bracell Bahia destina à produção de viscose cerca de 110 mil toneladas do material. O tecido é fabricado na China.

A Bracell tem plantações de eucalipto em diversos municípios baianos e sua fábrica está localizada no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, onde é produzida a celulose solúvel destinada às indústrias de viscose e outros produtos, como medicamentos, cosméticos, telas de computador, alimentos, filtros de cigarros e pneus.

O look

Com os tecidos em mãos, coube a Fagner Bispo, o produtor de moda e styling, o design da peça.

Vestido de viscose une sustentabilidade e moda . Crédito: Paula Fróes

AFD 2023