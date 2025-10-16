DESFILE

Mais de 300 modelos agenciados disputam vaga no casting do Afro Fashion Day

Profissionais selecionados vão se juntar aos 12 escolhidos na etapa final de seletivas abertas ao público



Gabriela Araújo

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 21:44

Seletiva de modelos profissionais do Afro Fashion Day 2025 Crédito: Florian Boccia

O sonho de desfilar no Afro Fashion Day mobilizou 317 modelos nesta quinta-feira (16), durante a seletiva exclusiva com modelos agenciados para o maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO. A etapa reuniu profissionais que já atuam no mercado e buscam uma vaga no casting do desfile.

Participaram do processo modelos das agências Jovens Periféricos/LV Model, Focus/DS Model, 40 Graus, Home Model, BI Produções, Model Club, PJT, One Models e Vinny Vasconcellus, em uma disputa marcada por diversidade, estilo e atitude na passarela.

"Eu costumo ser mais rigoroso com os modelos agenciados, porque eles têm ou tiveram mais vivências [no mundo da moda] com relação às pessoas que participaram das seletivas abertas ao público. Eles já têm contato com o mercado de trabalho. Então, eu preciso ser mais rigoroso", pontuou o produtor de moda Filipe Dias, que integrou o júri, ao lado do também produtor de moda Fagner Bispo.

Os selecionados se somam aos 12 modelos que avançaram na etapa final das seletivas abertas ao público. Em sua 11ª edição, o desfile traz o tema “Beleza”, em celebração à estética, cultura e pluralidade do povo negro. O evento está marcado para o dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, abrindo oficialmente o calendário do Salvador Capital Afro.

Além da seleção com modelos profissionais de agências, o CORREIO promoveu outras seletivas voltadas a revelar novos talentos que irão desfilar na passarela mais negra do Brasil. Os dois primeiros encontros reuniram mais de 300 jovens de diferentes bairros de Salvador, realizados no Aeroporto Internacional e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho. Ao todo, 12 participantes foram escolhidos em um evento no Espaço Cultural da Barroquinha. Outra seletiva contou com colaboradores da Neoenergia Coelba, no bairro de Narandiba, reunindo desde engenheiros de petróleo até jovens aprendizes. Já uma quarta seletiva aconteceu na Sotero Ambiental, no bairro do IAPI, com a participação de funcionários da empresa. Antes da avaliação, os trabalhadores que atuam na limpeza urbana participaram de um workshop sobre o universo da moda, em uma ação de inclusão e valorização promovida pelo evento.