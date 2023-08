Quer brilhar na passarela mais negra do Brasil? Vem aí o Afro Fashion Day 2023

Morador do Engenho Velho da Federação, em Salvador, Gabriel Pitta (@gabrielpittaa) desde pequeno ajudava a mãe em casa no preparo de salgados, doces, pães e bolos, além de embalar e fazer entregas em eventos e festas infantis. Foi revelado modelo pelo Afro Fashion Day, evento do #correio24horas que acontece desde 2015. Ele esteve na passarela do AFD em dois anos consecutivos: 2016 e 2017. Depois, posou para as revistas Vogue Brasil, GQ e Marie Claire, desfilou para Cotton Project, Handred, Cacete Company e João Pimenta no SPFW e esteve nas propagandas da Trident e da Riachuelo. Recentemente, protagonizou campanhas internacionais para a Empório Armany, Balmain e Hugo Boss e trabalhou na Áustria, Portugal, Londres, Paris, Alemanha e Itália.