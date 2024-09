HOJE, 10 DE SETEMBRO

Quer desfilar no Afro Fashion Day 2024? Seletiva de bairros seleciona modelos na Barroquinha

O Afro Fashion Day (AFD) completa 10 anos de trajetória em 2024. A passarela de moda mais negra do Brasil começa a celebração de uma década de história com duas seletivas prévias de modelos não profissionais e não agenciados. A primeira será nesta terça-feira (10), no Espaço Nilda Spencer (Espaço Cultural Boca de Brasa), na Barroquinha, no Centro Histórico de Salvador. Já a segunda no dia 17 de setembro, no Espaço Cultural Boca de Brasa, no bairro de Cajazeiras. A etapa final está marcada para o dia 26 do mesmo mês, em local que ainda será divulgado.