Revelado no Afro Fashion Day, Amissão Jonhi participa de 9 desfiles na SPFW

Amissão Jonhi desfilando para Gefferson Vila Nova na SPFW 2023. Crédito: Divulgação

O modelo original de Guiné-Bissau, Amissão Jonhi participou de 9 desfiles da última edição da São Paulo Fashion Week, que ocorreu dos dias 10 a 12 de novembro, em São Paulo. No dia 25 de novembro ele integrará o time de 70 modelos que farão parte da 9ª edição do Afro Fashion Day que homenageia “Mãe África”, no Terreiro de Jesus, em Salvador.



O jovem é estudante da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e mora na Bahia desde 2020, em São Francisco do Conde. Desde de 2022 é agenciado pela empresa baiana Home Model e teve como seu primeiro trabalho a 8ª edição do Afro Fashion Day de 2022, abrindo as portas para outros trabalhos nacionais. “Após essa participação, onde sai bem, reparei algumas mudanças, porque algumas portas, ou seja, oportunidades começaram a surgir, ali senti-me mais confiante e motivado” conta Amissão.

Modelo Amissão Jonhi para a Ateliê Mão de Mãe . Crédito: Divulgação

Em 2023 o modelo passou uma temporada em São Paulo, que lhe rendeu uma aparição na revista GQ, assinatura com a Another Agency e, posteriormente, o convite para participar no SPFW ed. N° 56. Na semana de moda de São Paulo, Amissão integrou os desfiles das marcas e estilistas: De Pedro, Sou de Algodão, Santa Resistência, Rafael Caetano, Ateliê Mão de Mãe, João Maraschin, Mateus Cardoso, David Lee e do baiano Geferson Vila Nova, que também integra o desfile do Afro Fashion Day 2024.

Amissão Jonhi para Geferson Vila Nova, David Lee e Santa Resistência . Crédito: Divulgação

“Fiquei feliz em ter essas oportunidades e de poder partilhar as passarelas com grandes famosos como Sérgio Marone em dois momentos, Fred Nicácio, Klebber Toledo, entre outros. Não foi fácil associar duas carreiras (faculdade e modelo) ao mesmo tempo, foi uma grande experiência. Portanto, agradeço a Home e Another por tudo que têm feito para minha evolução como modelo!” declarou Amissão Jonhi .