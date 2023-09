Segunda seletiva do Afro fashion Day tem presença marcante de candidatos 40+

Franciane Freitas e Claudia Nascimento. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em 1987, com apenas 21 anos, Claudia Nascimento foi eleita Miss Beleza Black em uma ação capitaneada pelo bloco Ilê Aiyê. Na tarde desta terça-feira (12), 36 anos depois, a mesma Claudia, agora com 58 anos, foi a primeira a desfilar diante dos jurados na segunda seletiva de bairro da edição 2023 do Afro Fashion Day, evento de moda afro idealizado pelo CORREIO como marco de valorização das belezas negras na capital baiana.



A passarela montada na estação Rodoviária do metrô também se transformou em rito de passagem para Franciane Freitas, de 45 anos. Ela desfilou publicamente pela primeira vez na vida, mesmo tendo crescido ouvindo de conhecidos, dentro e fora do Brasil, que já era modelo. A baiana retornou para a cidade natal há aproximadamente um ano, após uma temporada de mais de 20 em Barcelona, onde trabalhava como cuidadora de idosos. Há sete, quando apareceram em seu rosto as primeiras marcas do vitiligo, conheceu de perto a depressão e o questionamento sobre a própria beleza e valor. Foi também a partir das machas que se redescobriu.

Claudia e Franciane exemplificam uma característica marcante que pôde ser observada por qualquer um que tirou alguns minutos do dia para apreciar o desfile dos aspirantes a modelo: a presença de mulheres e homens com idades entre 40 e 60 anos, faixa etária já fora dos padrões convencionais quando se fala em início de uma carreira na moda, sobretudo modelos de passarela.

Dos 164 inscritos nesta terça, 21 tem a partir de 40 anos. Em anos anteriores, o número máximo chegava a 10 por seletiva.

“Eu tenho 45 anos. Nunca fui a nenhuma agência. Nunca tinha desfilado. Quando eu era criança minha avó me levava para fazer fotos e dizia que eu era modelo. Mas eu não tinha isso dentro de mim. Até que o dia em que eu aceitei essas machinhas maravilhosas. Quando eu vi o anúncio disse ‘é a minha’. Escolhi o look e vim desfilar. Estou recomeçando a minha vida do zero, Muita emoção”, conta Franciane emocionada.

Além do Atlântico

Marcado para o dia 25 de novembro, o desfile Afro Fashion Day 2023 tem como tema macro Mãe África – concentrado no afrofuturismo. O tema foi divulgado na segunda-feira (11). Coincidência ou não, uma das inscritas na segunda seletiva foi a angolana Weza Kissanga, de 26 anos. Mestranda na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Weza conheceu o projeto pelas redes sociais.

“Eu queria alguma coisa afro aqui na Bahia. Fui seguindo várias páginas e cheguei ao Afro Fashion Day”, relata Weza. “Em Angola eu desfilei algumas vezes na adolescência. Também danço. Amo dançar. Fiz teatro. A arte sempre está ao meu redor. Quando eu vi a seletiva disse ‘vamos lá’”.