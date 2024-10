AFD 2024

Seletiva de modelos agenciados para o Afro Fashion Day 2024 acontece nesta sexta-feira

O casting será realizado às 14h, no Coworking e Espaço de Arte, localizado no Shopping Barra

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 11:25

AFD2023 Crédito: AFD2023

Após a revelação dos novos nomes que integrarão o Afro Fashion Day 2024 pelas seletivas de bairro, chega a vez do casting para modelos agenciados que desejam participar da passarela mais negra do Brasil. A seleção acontecerá nesta sexta-feira (04), às 14h, no Coworking e Espaço de Arte, localizado no Shopping Barra (piso L4, ala NORTE – ao lado do Cinema UCI).

Para participar da seletiva, é necessário que a pessoa negra tenha a partir de 13 anos. A inscrição é gratuita e não há limite de idade.

Celebrando sua 10ª edição com o tema “Música – Resgatando raízes e elevando vozes: a música que ecoa histórias e inspira o futuro”, o Afro Fashion Day 2024 tem data marcada para o dia 1º de novembro. Este ano, o desfile muda de palco após três edições no Terreiro de Jesus e estreia na Praça 2 de Julho, no Largo do Campo Grande. A entrada será gratuita, e a programação começa às 11h, com a Feira da Sé, oficinas e atrações musicais. O desfile está previsto para as 19h.