Transformação: o impacto do Afro Fashion Day na carreira dos modelos

Das passarelas de Salvador para as passarelas mais badaladas ao redor do Brasil e do mundo. Esse caminho de sucesso já foi traçado por diversos modelos que saíram do território baiano e hoje ganham destaque no mercado da moda internacional, mas ele se torna ainda mais simbólico e especial quando você vê que são homens e mulheres, pretos e pretas, e que saíram da passarela mais negra do Brasil para um lugar de destaque em um setor tão competitivo e ainda muito limitado.

Pois é, é através do Afro Fashion Day que novas portas são abertas e que histórias de persistência, superação, dedicação e muito talento são escritas por esses homens e essas mulheres. E aqui, nesse episódio especial do podcast do Jornal Correio, eu, Vinícius Harfush, te convido a acompanhar a história de modelos que, dentre os centenas de milhares de candidatos que se inscreveram no Afro Fashion Day se destacaram e tiveram um salto em sua carreira na moda.

Esse episódio especial é o primeiro de uma série de dois programas que falam sobre a temática do Afro Fashion Day para além daquilo que acontece na produção dos desfiles.

Nesse primeiro episódio, você vai conhecer as trajetórias de Carlos Cruz e Marielle Paixão, duas potências da moda baiana reveladas pelo Afro Fashion Day e que hoje orgulham o estado por representarem a Bahia dentro e fora do Brasil.