AFRO FASHION DAY 2025

Jovens talentos e veteranos disputam vagas em seletiva de modelos no Shopping Barra

Mais de 300 candidatos participaram da seleção para o desfile que abre o calendário do Salvador Capital Afro em 1º de novembro



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:00 - Atualizado há 4 horas

Seletiva de modelos profissionais do Afro Fashion Day 2025 Crédito: Florian Boccia

Ao longo da tarde e início da noite desta quinta-feira (16), 317 modelos profissionais de 10 agências de Salvador participaram da seletiva realizada no piso L4 do Shopping Barra, disputando vagas para integrar o elenco da próxima edição do Afro Fashion Day, evento promovido pelo Jornal Correio que chega à sua 11ª edição em 2025. O desfile será realizado no dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, abrindo oficialmente o calendário do Salvador Capital Afro.

Com perfis diversos, os candidatos representaram diferentes faixas etárias e trajetórias — muitos, inclusive, vieram de outros municípios. Foi o caso da jovem Laiane Ferreira, 16 anos, que viajou de São Francisco do Conde a Salvador para tentar realizar o sonho de desfilar no evento. “Essa é minha segunda vez tentando participar do Afro Fashion Day. É um sonho que quero realizar.”

Candidata de 16 anos já tem carreira internacional

A trajetória de Laiane evidencia o trabalho da agência, focada no desenvolvimento de talentos diversos. Aluna da Fashion School aos 13 anos, a modelo evoluiu rapidamente e, em menos de seis meses, conquistou seu primeiro contrato internacional e morou três meses na Coreia do Sul. “Com 1,65 m — altura fora dos padrões tradicionais —, ela é uma prova de que perfis comerciais também têm espaço no mercado global e retorna ao país asiático no fim do ano a pedido da agência parceira”, conta Marlon Júnior, diretor da empresa.

Modelo, multiartista e mestre de cerimônias

Entre os participantes também estavam veteranos, como o multiartista Felupz, 26, que participa do Afro Fashion Day desde 2021, quando foi vencedor da seletiva de modelos pelo TikTok, em plena pandemia. Na última terça-feira, ele atuou como mestre de cerimônias da final das seletivas de bairros, realizada no Centro Cultural da Barroquinha, que definiu 12 nomes para a próxima edição. “Todos os anos vivo uma emoção diferente — tanto o fashion film no metrô, na minha primeira participação, quanto quando pisei pela primeira vez na passarela, no ano seguinte — sempre foi especial”, afirmou.

Modelo veterana e plus size reforça a representatividade do evento

Um dos rostos conhecidos das últimas edições do desfile, Simone Costa, 44, participa das seletivas há seis anos consecutivos. Nos últimos cinco, conquistou vaga no desfile e, neste ano, mantém viva a esperança de retornar à passarela. Modelo plus size e dona da marca de moda fitness Sabores FDS, ela foge dos padrões tradicionais da moda — seja pela idade ou pelo corpo — e encara essa posição com orgulho e propósito. “A passarela do Afro para mim é uma oportunidade única. Eu tenho um amor especial pelo Afro”, diz.

Júri vai escolher time de modelos entre 317 candidatos

O júri da seletiva foi formado pelo curador de moda do Afro Fashion Day, Fagner Bispo, e pelo estilista e produtor de moda Filipe Dias, que terão a tarefa de definir os nomes que irão compor o elenco deste ano. Participam desta edição as agências Jovens Periféricos / LV Model, Focus / DS Model, 40 Graus, Home Model, BI Produções, Model Club, PJT e One Models. O número de selecionados e a data de divulgação da lista ainda não foram confirmados, mas o anúncio será feito em primeira mão pelo Correio.