Modelos agenciados disputam vagas no Afro Fashion Day 2025 nesta quinta (16)

Evento vai acontecer a partir das 13h, no 4º piso do Shopping Barra, em Salvador



Gabriela Araújo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:19

Depois de três seletivas, que contaram com a participação de mais de 300 candidatos, é a vez de modelos agenciados mostrarem talento na passarela, em busca de uma das vagas no casting do Afro Fashion Day 2025, evento realizado pelo CORREIO. A seletiva exclusiva acontecerá nesta quinta-feira (16), a partir das 13h, no 4º piso do Shopping Barra, ao lado da loja Carmen Steffens, em Salvador.

Nesse momento, profissionais já atuantes no mercado da moda colocam postura, desenvoltura e atitude para jogo com o objetivo de conquistar o time de jurados. Participarão do evento, modelos das agências Jovens Periféricos/LV Model, Focus/DS Model, 40 Graus, Home Model, BI Produções, Model Club, PJT e One Models.

Os selecionados se juntam aos outros 12 modelos que avançaram na etapa final de seletivas abertas ao público, que aconteceu na noite desta terça-feira (14), no Espaço Cultural da Barroquinha, também na capital baiana.

Ao longo de mais de uma década de existência, o desfile se consolidou como uma das principais vitrines de talentos do Brasil. Modelos que tiveram suas primeiras experiências no evento, hoje, são destaques em passarelas e campanhas nacionais e internacionais.

Em 2025, o tema do Afro Fashion Day, marcado para o dia 1º de novembro, será “Beleza”, celebrando a moda, a identidade e a força da cultura negra. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal.