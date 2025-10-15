Modelos agenciados disputam vagas no Afro Fashion Day 2025 nesta quinta (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:19
Depois de três seletivas, que contaram com a participação de mais de 300 candidatos, é a vez de modelos agenciados mostrarem talento na passarela, em busca de uma das vagas no casting do Afro Fashion Day 2025, evento realizado pelo CORREIO. A seletiva exclusiva acontecerá nesta quinta-feira (16), a partir das 13h, no 4º piso do Shopping Barra, ao lado da loja Carmen Steffens, em Salvador.
Seletiva de modelos agenciados Afro Fashion Day 2024
Nesse momento, profissionais já atuantes no mercado da moda colocam postura, desenvoltura e atitude para jogo com o objetivo de conquistar o time de jurados. Participarão do evento, modelos das agências Jovens Periféricos/LV Model, Focus/DS Model, 40 Graus, Home Model, BI Produções, Model Club, PJT e One Models.
Os selecionados se juntam aos outros 12 modelos que avançaram na etapa final de seletivas abertas ao público, que aconteceu na noite desta terça-feira (14), no Espaço Cultural da Barroquinha, também na capital baiana.
Seletiva de modelos não agenciados Afro Fashion Day 2025
Ao longo de mais de uma década de existência, o desfile se consolidou como uma das principais vitrines de talentos do Brasil. Modelos que tiveram suas primeiras experiências no evento, hoje, são destaques em passarelas e campanhas nacionais e internacionais.
Em 2025, o tema do Afro Fashion Day, marcado para o dia 1º de novembro, será “Beleza”, celebrando a moda, a identidade e a força da cultura negra. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal.
O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.