Você sonha em ser modelo? Afro Fashion Day terá três dias de seleção para desfile na passarela mais negra do Brasil

Em novembro acontecerá a nona edição do Afro Fashion Day, projeto especial de moda e empreendedorismo do jornal CORREIO que celebra o Mês da Consciência Negra. Uma das novidades deste ano em relação à escolha dos modelos não-profissionais que irão participar do desfile é a mudança no local das seletivas, que acontecerão nas dependências das estações da CCR Metrô.



A primeira será no próximo dia 5 de setembro, na Estação do Metrô Pituaçu, e seguirá às terças-feiras (12 e 19 de setembro) para as estações do Metrô Rodoviária e Campo da Pólvora, respectivamente, sempre das 14h às 17h. A participação é aberta ao público com idade a partir de 13 anos, por ordem de chegada.