15ª edição do Agenda Bahia discute futuro dos principais setores da economia

Representantes do poder público e da iniciativa privada debateram os temas com especialistas e formadores de opinião

Gil Santos

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 05:00

Quando o prefeito Bruno Reis (União Brasil) subiu ao palco do Agenda Bahia, no prédio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, nesta sexta-feira (23), o local já estava lotado. Cerca de 500 pessoas ocuparam o auditório. O gestor foi convidado para abrir o evento, realizado pelo CORREIO, e apresentou números e programas de incentivo fiscal desenvolvidos pela gestão dele que afetam diretamente a economia da cidade.

"Eu tenho dito que o maior programa de governo na área social é geração de emprego e renda. Reunir o setor produtivo do estado e da nossa cidade para discutir as tendências e novos nichos para crescimento e desenvolvimento econômico é muito importante. O Agenda Bahia é um evento que permite a troca de experiências, a melhoria de negócios e a identificação de novos potenciais, por isso, sua relevância", afirmou o prefeito.

Ele destacou que nos últimos quatro anos licenciou 39.032 unidades habitacionais, disse que vai passar de 40 mil até o final do ano, e citou como exemplo um total de 246 grandes empreendimentos comerciais. Bruno também citou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para dizer que no primeiro semestre de 2024 houve uma alta de 164% na assinatura de carteiras de trabalho e lembrou do programa Renova Centro que oferece incentivos fiscais na área imobiliária.

O Agenda Bahia está completando 15 anos e para entender a importância do encontro de representantes dos setores público e privado com os mais diversos especialistas e formadores de opinião basta olhar a trajetória do evento. A primeira edição já falava em futuro. O ano era 2010. De lá pra cá foram debatidos planejamento, desenvolvimento e competitividade dos setores. A discussão incluiu sustentabilidade, conectividades e humanidade, além de tecnologia, mudanças, desafios e uso de dados. Foi por isso que, assim como nas 14 edições anteriores, o auditório ficou lotado nesta sexta-feira (23).

O evento estava marcado para começar às 9h30, mas 1h antes o público já ocupava as cadeiras para garantir o melhor lugar. Empresários de diversos segmentos participaram de um café da manhã na Fieb, onde a 15ª edição do Agenda Bahia foi realizada. Este ano o tema escolhido foi ‘O futuro e o agora dos setores produtivos’. A diretora do CORREIO, Renata de Magalhães Correia, responsável pelo evento, explicou a escolha do tema.

"Para celebrar os 15 anos trouxemos temas que são urgentes para a economia do nosso estado que é o empreendedorismo, o agronegócio e a indústria que crescem e que formam a base sólida da nossa economia. A oferta desse tipo de evento no Nordeste, na Bahia, é muito escassa e quando confeccionamos um evento de qualidade e de relevância, como é o Agenda Bahia, a gente esgota as inscrições muito rápido", contou Renata.

A edição comemorativa foi dividida em três grandes blocos. O primeiro tratou das questões relacionadas com a Indústria. O segundo abordou o universo do Agronegócio. Enquanto no terceiro o debate foi sobre Empreendedorismo. O presidente da Fieb, instituição parceira na realização do evento, Carlos Henrique Passos, destacou a importância do debate.

"Esse é um evento que analisa o presente e que, acima de tudo, enxerga as oportunidades que existem mais à frente e as necessidades para termos uma economia mais eficiente, e através disso gerar uma Bahia melhor", disse.

Contexto

O presidente do Conselho Administrativo do CORREIO, Antonio Carlos Júnior fez uma análise do tema deste ano. Ele disse que o agro deu um salto de produção e de qualidade nos últimos anos, que a indústria brasileira precisa se reinventar e que o empreendedorismo pode ajudar a atrair mais investimentos para a Bahia. O empresário destacou a importância do encontro.

"O Agenda Bahia vem nos últimos 15 anos trazendo debates importantes em termos de sustentabilidade, inovação, tecnologia, desenvolvimento e empreendedorismo justamente buscando motivar as pessoas a pensarem no futuro e nas oportunidades que o estado poderia oferecer. Reforçar essa discussão é fundamental para que nós possamos atrair novos empreendimentos para o estado", afirmou.

O público aproveitou os minutos que antecederam o evento para interagir e trocar contatos. A gerente Comercial e de Marketing do CORREIO, Luciana Gomes, contou que uma gama de profissionais trabalham na realização do Agenda Bahia, frisou que o evento envolve todos os departamentos da empresa e que busca novidades.

"O CORREIO cada vez mais se preocupa com o futuro. Da primeira edição até a 15ª é possível ver essa evolução e de forma positiva. Os primeiros temas falavam da Bahia daqui a dez anos. Hoje a gente não consegue mais falar daqui a dez anos, porque dez anos é muito tempo, e hoje é tudo muito rápido, e nós acompanhamos essa evolução. É um evento que traz sempre inovação e os temas mais atuais", disse.

Na plateia estavam representantes dos mais diversos segmentos empresariais, como a presidente da Associação Baiana de Avicultura (ABA), Kesley Jordana, que participou do Agenda Bahia pela primeira vez.

"Estamos cada vez mais vendo o agro se expandindo e as pessoas entendendo a valorização do setor. Ao longo desses 15 anos a gente viu crescimento e evolução, e trazer temas como o agronegócio para a pauta de discussões ajuda no fortalecimento da indústria", afirmou.

Já a professora infantil Ione Paixão, 70 anos, contou que participa do Agenda Bahia há dez anos. Ela conheceu o evento por curiosidade, porque gosta de aprender sobre os mais diversos temas e disse que, por isso, continuou participando das edições seguintes. Mulher cadeirante, a professora fez uma observação.

"Os debates são muito importantes. Acredito que as pessoas com deficiência deviam participar mais, porque os temas interessam a todos nós. A cada boa palestra a gente sai daqui pensando, refletindo, sobre o que aprendeu. Vale muito a pena", disse.

Durante o evento o CORREIO recebeu o certificado credenciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) referente a neutralização das emissões de carbono do Agenda Bahia 2023. A empresa também formalizou o compromisso de zerar a emissão de carbono na edição de 2024.

Confira quais foram os temas do Agenda Bahia nos últimos 15 anos:

- Olhando 10 anos à frente (2010);

- Compromisso com o futuro (2011);

- Planejando o futuro (2012);

- Desenvolvimento da Bahia (2013);

- Cidades sustentáveis (2014);

- Competitividade (2015);

- Economia mais forte (2016);

- Tempos de Mudança (2017);

- No futuro, humanize-se (2018);

- [A.R.] E V O L U Ç Ã O (2019);

- Dados da gente (2020);

- Tempo 21_ (2021)

- Desafios do agora (2022)

- Conectados (2023)

- O futuro e o agora dos setores produtivos (2024)