FUTURO

Agenda Bahia 2024 terá palestra sobre empreendedorismo ministrada pelo CEO do iFood

Diego Barreto participará da 15ª edição do evento realizado pelo jornal Correio

Publicado em 23 de julho de 2024 às 17:55

CEO do iFood, Diego Barreto é mentor na Endeavor e autor de best sellers Crédito: Divulgação

O CEO do iFood, Diego Barreto, participará da 15ª edição do Agenda Bahia, projeto que leva a assinatura do Jornal Correio e ocorrerá em 23 de agosto, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). O executivo participará do painel sobre Empreendedorismo.

O evento deste ano terá como tema central "O Presente e o Futuro dos Setores Produtivos", abordando o cenário atual e as perspectivas futuras da Indústria, Agronegócio e Empreendedorismo a partir das experiências de palestrantes e painelistas convidados.

Realizado anualmente pelo Jornal Correio, o Agenda Bahia tornou-se um marco no calendário da cidade e do estado. “Ao longo de 15 anos, o evento tem sido um espaço crucial para discussões sobre temas contemporâneos que impactam a sociedade, sempre reunindo especialistas, empresários, formadores de opinião e representantes do setor público”, afirma Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal Correio.

Insights sobre inovação

Diego Barreto assumiu o cargo de CEO em 17 de maio, em substituição ao baiano Fabricio Bloisi, que foi nomeado CEO global da Prosus e da Naspers a partir de 1º de julho. A Prosus é a principal investidora e parceira do iFood. Mineiro formado em Direito pela PUC-SP com MBA no IMD Business School, ele está no Grupo Movile desde 2016 e na empresa que agora comanda desde 2018, onde ocupava o cargo de CFO e vice-presidente de Finanças e Estratégia. Durante sua trajetória, atuou na implementação do modelo de gestão do iFood e no fortalecimento da cultura da empresa, que se expandiu além do delivery de comida para operações de mercado, farmácia, pet, benefícios e fintech.

Além de sua atuação no iFood, Barreto é mentor na Endeavor e na 500 Startups, apoiando mais de 30 startups em diversos países, e conselheiro de empresas da Velha e da Nova Economia. Autor dos best-sellers "Nova Economia" e "O Cientista e o Executivo", ele é um crítico da mentalidade de curto prazo e defensor de uma cultura de transparência, ética e foco estratégico.

A participação do executivo no Agenda Bahia promete trazer importantes insights sobre inovação, inclusão, diversidade e as transformações no cenário produtivo brasileiro e global. A programação completa do evento será divulgada em breve pelo Correio. Com acesso gratuito através de inscrição, o Agenda Bahia promete enriquecer as discussões sobre os rumos da Indústria, Agronegócio e Empreendedorismo no Brasil.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O presente e o futuro dos setores produtivos”.