Agenda Bahia 2024 terá presença do CEO da AfroSaúde como painelista

Arthur Lima estará no eixo Empreendedorismo do evento assinado pelo Jornal Correio

Publicado em 29 de julho de 2024 às 17:26

Arthur Lima Crédito: Divulgação

Um dos eventos mais aguardados para quem gosta de debater sobre temas de impacto na sociedade, o Agenda Bahia está de volta em seu 15º ano. Marcado para 23 de agosto, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e promovido pelo Jornal Correio, o evento deste ano promete uma programação rica e diversificada a partir do tema "O futuro e o agora dos setores produtivos". Entre os destaques está a confirmação de Arthur Lima, CEO da AfroSaúde, como um dos painelistas do eixo Empreendedorismo.

Cirurgião-dentista de formação, Arthur Lima é fundador da AfroSaúde, startup que se dedica a conectar pacientes a profissionais negros da saúde e bem-estar. Com uma carreira de destaque, é especialista em Saúde da Família e Mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho pela Faculdade de Medicina da UFBA, onde também continua seus estudos em Medicina e Saúde. Reconhecido como Forbes Under 30 (2020) e LinkedIn Top Voice, ele também integra o Comitê Consultivo do Movimento Mente em Foco do Pacto Global da ONU do Brasil, destacando-se por suas contribuições na área de saúde da população negra.

O Agenda Bahia é celebrado por sua capacidade de reunir especialistas, empresários, formadores de opinião e representantes do setor público para discutir assuntos relevantes e atuais. Em sua 15ª edição, o evento mantém seu compromisso de inovação e qualidade, oferecendo acesso gratuito e uma programação que inclui ainda os eixos de Agronegócio e Indústria. O formato diversificado permite uma exploração aprofundada dos desafios e oportunidades atuais e futuras dos setores produtivos.

Dentro desse recorte, a participação de Arthur Lima vai adicionar uma perspectiva única aos debates, especialmente com seu foco em inovação e diversidade na área de saúde. Sua experiência e reconhecimentos internacionais reforçam a relevância das discussões que serão promovidas, prometendo insights inspiradores para todos os participantes.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Unipar e Tronox, apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Brasil Saúde e parceria da Braskem.