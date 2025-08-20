Acesse sua conta
Agenda Bahia 2025 acontece nesta quarta-feira (20); confira programação

Evento do Jornal CORREIO discute produtividade, inovação e ambiente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:22

Editor do CORREDonaldson Gomes
Editor do CORREDonaldson Gomes Crédito: Marina Silva/CORREIO

A 16ª edição do Agenda Bahia acontece nesta quarta-feira (20), das 8h30 às 13h30, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador. O evento, promovido pelo Jornal CORREIO, tem como objetivo discutir desafios e perspectivas para o desenvolvimento do estado.

Nesta edição, o tema será “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, com debates sobre produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.

Agenda Bahia 2025

Agenda Bahia por divulgação
Na 15ª edição do Agenda Bahia, empresário pediu mais investimentos em rodovias por Marina Silva/Correio
Pedro Lima Neto por divulgação
Caio Zanardo por Divulgação
Fabio Santos por Divulgação
Jorge Khoury por Divulgação
Fabio Duarte por divulgação
Fabio Duarte por Divulgação
Cleber Paradela por divulgação
Marcelo Sena por divulgação
Isaac Edington por Elias Dantas/Alô Alô
Editor do CORREDonaldson Gomes por Marina Silva/CORREIO
Marilia Zanoli por divulgação
Rosane Santos por divulgação
Daniel Carvalho por divulgação
1 de 15
Agenda Bahia por divulgação

“Chegar à 16ª edição reafirma a importância do Agenda Bahia como um espaço de construção coletiva para os desafios do presente e do futuro. É um fórum de ideias e conexões que fortalece o papel do CORREIO como agente de transformação da sociedade baiana”, destacou Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO.

Para Isaac Edington, curador do Agenda Bahia e presidente da Saltur, esta edição é um chamado à ação diante de uma sociedade cada vez mais impulsionada por transformações tecnológicas. “Ao colocarmos o foco em produtividade, inovação e no fortalecimento do ambiente de negócios, queremos inspirar lideranças e empreendedores a destravarem agora os caminhos para uma Bahia mais competitiva até 2030. O futuro não pode mais esperar — ele começa com as decisões que tomamos hoje”, afirmou.

Confira programação: 

Três eixos temáticos, cada um com palestras e painel, integram a programação, reunindo empresários, especialistas, gestores públicos e acadêmicos.

EIXO 1 – Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, logística e mercado, considerando também cadeias produtivas regionais, infraestrutura e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

Participam Pedro Lima Neto, superintendente estadual do Banco do Nordeste, como palestrante, além de Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel Celulose; Fábio Santos, diretor de Finanças e Planejamento Estratégico da Braskem na América do Sul; e Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia. A mediação deste painel será de Donaldson Gomes, jornalista e editor de Economia do CORREIO.

EIXO 2 – O Futuro do Trabalho: Competências, tecnologia e pessoas na Nova Economia

O foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão debatidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências demandadas pela nova economia.

A palestra de abertura do eixo será conduzida por Fabio Duarte, founder e CEO da Community Creators Academy, seguida do painel com Cleber Paradela, vice-presidente de Inovação e Conteúdo da DM9, e Marcelo Sena, sócio-fundador da Mosello Advocacia. A mediação será de Isaac Edington, presidente da Saltur e curador do evento.

EIXO 3 – Negócios em Movimento: Como as empresas podem construir o futuro da Bahia – caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo trará exemplos de estratégias de crescimento e inovação, com foco em qualificação de equipes, investimentos em tecnologia e modelos de gestão alinhados à Agenda 2030, evidenciando como o setor empresarial tem contribuído para aumentar a produtividade e a competitividade.

As palestras serão de Marília Zanoli, CMO na Kimberly Clark Brazil, e Rosane Santos (online), diretora de Sustentabilidade da Samarco. O painel contará ainda com Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy, com mediação de Donaldson Gomes.

O que é o Agenda Bahia? 

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016) e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

Serviço 

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Mais informações aqui

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342, Stiep, Salvador (BA)

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

