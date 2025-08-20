NEGÓCIOS

Agenda Bahia 2025 acontece nesta quarta-feira (20); confira programação

Evento do Jornal CORREIO discute produtividade, inovação e ambiente

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:22

Editor do CORREDonaldson Gomes Crédito: Marina Silva/CORREIO

A 16ª edição do Agenda Bahia acontece nesta quarta-feira (20), das 8h30 às 13h30, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador. O evento, promovido pelo Jornal CORREIO, tem como objetivo discutir desafios e perspectivas para o desenvolvimento do estado.

Nesta edição, o tema será “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, com debates sobre produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.

Agenda Bahia 2025 1 de 15

“Chegar à 16ª edição reafirma a importância do Agenda Bahia como um espaço de construção coletiva para os desafios do presente e do futuro. É um fórum de ideias e conexões que fortalece o papel do CORREIO como agente de transformação da sociedade baiana”, destacou Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO.

Para Isaac Edington, curador do Agenda Bahia e presidente da Saltur, esta edição é um chamado à ação diante de uma sociedade cada vez mais impulsionada por transformações tecnológicas. “Ao colocarmos o foco em produtividade, inovação e no fortalecimento do ambiente de negócios, queremos inspirar lideranças e empreendedores a destravarem agora os caminhos para uma Bahia mais competitiva até 2030. O futuro não pode mais esperar — ele começa com as decisões que tomamos hoje”, afirmou.

Confira programação:

Três eixos temáticos, cada um com palestras e painel, integram a programação, reunindo empresários, especialistas, gestores públicos e acadêmicos.

EIXO 1 – Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, logística e mercado, considerando também cadeias produtivas regionais, infraestrutura e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

Participam Pedro Lima Neto, superintendente estadual do Banco do Nordeste, como palestrante, além de Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel Celulose; Fábio Santos, diretor de Finanças e Planejamento Estratégico da Braskem na América do Sul; e Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia. A mediação deste painel será de Donaldson Gomes, jornalista e editor de Economia do CORREIO.

EIXO 2 – O Futuro do Trabalho: Competências, tecnologia e pessoas na Nova Economia

O foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão debatidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências demandadas pela nova economia.

A palestra de abertura do eixo será conduzida por Fabio Duarte, founder e CEO da Community Creators Academy, seguida do painel com Cleber Paradela, vice-presidente de Inovação e Conteúdo da DM9, e Marcelo Sena, sócio-fundador da Mosello Advocacia. A mediação será de Isaac Edington, presidente da Saltur e curador do evento.

EIXO 3 – Negócios em Movimento: Como as empresas podem construir o futuro da Bahia – caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo trará exemplos de estratégias de crescimento e inovação, com foco em qualificação de equipes, investimentos em tecnologia e modelos de gestão alinhados à Agenda 2030, evidenciando como o setor empresarial tem contribuído para aumentar a produtividade e a competitividade.

As palestras serão de Marília Zanoli, CMO na Kimberly Clark Brazil, e Rosane Santos (online), diretora de Sustentabilidade da Samarco. O painel contará ainda com Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy, com mediação de Donaldson Gomes.

O que é o Agenda Bahia?

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016) e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

Serviço

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342, Stiep, Salvador (BA)