ECONOMIA

Agenda Bahia: evento apontou soluções para o desenvolvimento do Estado

Realizado pelo Correio, 16ª edição do fórum teve como tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”



Estúdio Correio

Murilo Gitel

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:39

A 16ª edição do Agenda Bahia reuniu diferentes setores em torno de três eixos fundamentais Crédito: Lucas Assis

Marco tradicional no calendário do Estado, o Agenda Bahia reuniu empresários, autoridades e a sociedade civil no último dia 20 de agosto, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), com o objetivo de estimular as ações necessárias hoje para a construção de um território mais inovador e competitivo até o final desta década.

Sob o tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora” e diante de um público de cerca de 400 pessoas que lotou o auditório da FIEB, a 16ª edição do evento promovido pelo Jornal CORREIO reuniu diferentes setores em torno de três eixos fundamentais: o potencial produtivo dos territórios, o futuro do trabalho e os negócios em movimento.

Da esquerda para a direita, Antonio Carlos Magalhães Junior, presidente do Conselho de Administração do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, Isaac Edington, presidente da Saltur e curador do evento, e Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO Crédito: Lucas Assis

Entre as autoridades e empresários presentes estavam a vice-prefeita e secretária de Turismo de Salvador, Ana Paula Matos; a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez; o secretário Municipal da Casa Civil, Luís Carreira; e o superintendente do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto, além de empresários de inúmeros segmentos.

A 16ª edição do Agenda Bahia foca, justamente, em produtividade, ou seja, nos desafios que estamos enfrentando nos últimos anos, como o desenvolvimento tecnológico avançado, visando melhorar o ambiente de negócios. Desafios que são permanentes e que exigem que busquemos novas soluções Antonio Carlos Magalhães Junior presidente do Conselho de Administração do Jornal CORREIO

Construção coletiva

A diretora do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia, ressaltou que o Agenda Bahia, ao chegar a sua 16ª edição, se consolida como um espaço de construção coletiva para os desafios do presente e do futuro.

É um fórum de ideias e conexões que fortalece o papel do jornal como agente de transformação da sociedade baiana. Agradeço a parceria da FIEB e de todos os nossos patrocinadores, que possibilitam a realização deste importante evento Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO

Em sua fala, Renata também compartilhou alguns dados sobre a audiência do Jornal CORREIO na internet. De acordo com dados do GA4, em julho, foram 27,3 milhões de pageviews (visualizações de páginas), sendo que a expectativa para agosto é fechar em 40 milhões de pageviews. “Esses números mostram a consistência de uma produção jornalística que se conecta cada vez mais com os leitores no ambiente digital”, reforçou.

Agenda Bahia 2025 especial 1 de 44

Investimentos em educação

Anfitrião do evento, o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, observou a importância do Agenda Bahia para o desenvolvimento produtivo do estado. “Somos parceiros dessa agenda promovida pelo CORREIO desde o início [2010]. Para a produtividade precisamos do uso da tecnologia e de pessoas capacitadas, o que só é possível por meio de investimentos em educação. Que a sociedade venha a se apropriar dos temas debatidos aqui”, projetou.

Para Ana Paula Matos, eventos como o Agenda Bahia são fundamentais para a promoção da transformação social. “O CORREIO, mais uma vez, está inovando, na vanguarda, tomando essa liderança no estado de pensar a economia mais fluida e pujante, trazendo a todos a responsabilidade de pensar no coletivo.”

O futuro é hoje

O presidente da Saltur e curador do Agenda Bahia, Isaac Edington, pontuou os principais objetivos do evento. “Ao colocarmos o foco em produtividade, inovação e no fortalecimento do ambiente de negócios, queremos inspirar lideranças e empreendedores a destravarem agora os caminhos para uma Bahia mais competitiva até 2030. O futuro não pode mais esperar: ele começa com as decisões que tomamos hoje”, defendeu.

Zero carbono

Durante a abertura do evento, a representante da Battre, concessionária que administra o aterro sanitário de Salvador, Vivyane Rios, entregou à gerente Comercial e de Marketing do CORREIO, Luciana Gomes, o certificado credenciado que oficializa a assinatura do termo de compromisso para a neutralização das emissões de carbono do Agenda Bahia 2025.

Certificado de participação

O público que se inscreveu pela Sympla para participar do Agenda Bahia 2025 poderá emitir seu certificado de participação diretamente na plataforma. Para isso, basta acessar a conta no site), clicar na aba Ingressos, seguir até a seção Encerrados e localizar o evento. Em seguida, é só selecionar o botão Certificado para fazer o download. Caso não visualize a opção, a própria Sympla disponibiliza um artigo de suporte com orientações adicionais.

Café da manhã

Antonio Carlos Magalhães Junior destacou a importância do empresariado para o desenvolvimento econômico do Estado Crédito: Lucas Assis

O Espaço de Convivência da Indústria, localizado no sexto andar do prédio da FIEB, foi o palco de um concorrido café da manhã que reuniu autoridades, empresários e palestrantes momentos antes do início das palestras e dos painéis do Agenda Bahia.

Com buffet assinado por Waleska Marinho, o receptivo contou com a presença de representantes dos setores público e privado, o que possibilitou todo um clima de confraternização e network. Ao todo, cerca de 80 convidados estiveram presentes no café da manhã.

Na oportunidade, o presidente do Conselho de Administração do Jornal Correio, Antonio Carlos Magalhães Junior, ficou encarregado de dar as boas-vindas aos presentes. “É importante que o empresariado seja protagonista nessa caminhada rumo ao desenvolvimento. Chegou o momento de reagir. Enquanto isso não acontecer, vamos ter sempre problemas, até porque, se o setor público não comandar esse processo, os empresários devem partir para isso”, convocou.

Posteriormente, o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, destacou algumas das potencialidades do setor industrial baiano. “Eventos como este contribuem muito para o desenvolvimento produtivo do nosso estado, ainda mais considerando um cenário de longo prazo. Aqui, no Sistema FIEB, temos a Universidade CIMATEC e a implantação do Campus do Sertão, onde são criados projetos inovadores, inclusive para a produção de etanol”, pontuou.

Acesse o canal do Agenda Bahia e confira a cobertura completa.

