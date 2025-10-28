Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Beleza em foco: Avon inspira as maquiagens que vão brilhar no Afro Fashion Day 2025

Marca apresentou as tendências que guiaram a equipe de beleza do desfile no Pelourinho

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • M

  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:46

Cascateamento de Beleza do Afro Fashion Day 2025
Roma Aragão durante o Cascateamento de Beleza Crédito: Correio

O Afro Fashion Day 2025 deu mais um passo rumo à sua 11ª edição, que acontece no dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Nesta segunda-feira (27) foi realizada a preparação estética para o desfile com o Cascateamento da Beleza, encontro que reuniu os profissionais de maquiagem responsáveis por transformar os mais de 70 modelos do AFD.

No encontro, realizado na Rede Bahia, foram apresentadas as três propostas de maquiagem que representarão os blocos Raiz, Expressão e Espelho. O momento contou com a presença de Bárbara Conceição, coordenadora de Marketing – Maquiagem da Avon, marca patrocinadora do evento pelo segundo ano consecutivo.

Cascateamento de beleza

Profissionais de beleza do Afro Fashion Day ouvem Bárbara Conceição. por Correio
Produtos da Avon que serão usados no desfile por Correio
Profissionais de beleza do Afro Fashion Day ouvem Bárbara Conceição. por Correio
Profissionais de beleza do Afro Fashion Day ouvem Bárbara Conceição. por Correio
Roma Aragão maquia modelo com uma das belezas definidas para o desfile por Correio
Fábio Reis, analista de projetos responsável pelo Afro Fashion Day, apresenta o tema do desfile por Correio
Dino Neto maquia modelo com uma das belezas definidas para o desfile por Correio
Cascateamento de Beleza do Afro Fashion Day 2025 por Correio
Fábio Reis, analista de projetos responsável pelo Afro Fashion Day, apresenta o tema do desfile por Correio
Dino Neto maquia modelo com uma das belezas definidas para o desfile por Correio
Fábio Reis, analista de projetos responsável pelo Afro Fashion Day, apresenta o tema do desfile por Correio
Fábio Reis, analista de projetos responsável pelo Afro Fashion Day, apresenta o tema do desfile por Correio
Fábio Reis, analista de projetos responsável pelo Afro Fashion Day, apresenta o tema do desfile por Correio
1 de 13
Profissionais de beleza do Afro Fashion Day ouvem Bárbara Conceição. por Correio

Para nós, é um orgulho estar mais uma vez nesse projeto que transborda ancestralidade e representatividade. A Avon tem um legado de manifesto antirracista e faz parte do nosso propósito refletir essa diversidade em cada produto, em cada ação

Bárbara Conceição,

coordenadora de Marketing - Maquiagem da Avon

A executiva destacou ainda a campanha dos vermelhos Power Stay, linha de batons de longa duração com tons criados para todos os tipos e cores de pele. “O vermelho sempre foi um tabu, especialmente para a comunidade negra. Trazer essa cor com tanta força e potência é uma forma de celebrar a beleza em todas as suas nuances”, completou.

Ações no dia do desfile

Além de assinar a beleza dos modelos, a Avon prepara uma ativação interativa no dia do evento, com experimentação de produtos, teste de bases e um espaço instagramável que promete surpreender o público. “Queremos que cada pessoa se veja representada e se sinta parte dessa passarela. Estamos trazendo influenciadoras de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro para viver de perto essa experiência”, revelou Bárbara.

Dino Neto e Roma Aragão, que coordenam o time de beleza, apresentaram as três estéticas definidas com Fagner Bispo, que assina a curadoria de moda do desfile, e com o stylist Filipe Dias. Entre os maquiadores que participaram do evento estavam Alex Oliveira, Cíntia Oliver e Débora Lima, vencedores do Concurso Cultural de Beleza, realizado na última sexta-feira (25) no Salvador Bahia Airport.

Considerada a maior passarela negra do Brasil, o Afro Fashion Day terá ”Beleza” como tema este ano. O evento acontece no próximo sábado, com entrada franca, a partir das 11h com a Feira da Sé. O desfile, que reunirá mais de 70 modelos usando looks de 39 marcas, está previsto para as 19h.

  • Serviço 
    Afro Fashion Day 2025
    Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador
    Data: Sábado, 1º de novembro
    Horário: A partir das 11h (Feira da Sé) | Desfile às 19h
    Tema: Beleza
    Participação: Mais de 70 modelos e 39 marcas
    Entrada gratuita

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

Tags:

Afro Fashion day 2025

Mais recentes

Imagem - Agenda Bahia: evento apontou soluções para o desenvolvimento do Estado

Agenda Bahia: evento apontou soluções para o desenvolvimento do Estado
Imagem - Fotos: confira quem prestigiou o Agenda Bahia 2025

Fotos: confira quem prestigiou o Agenda Bahia 2025
Imagem - Bahia tem vocação econômica, afirma especialista

Bahia tem vocação econômica, afirma especialista

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada