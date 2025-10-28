ENCONTRO

Beleza em foco: Avon inspira as maquiagens que vão brilhar no Afro Fashion Day 2025

Marca apresentou as tendências que guiaram a equipe de beleza do desfile no Pelourinho



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:46

Roma Aragão durante o Cascateamento de Beleza Crédito: Correio

O Afro Fashion Day 2025 deu mais um passo rumo à sua 11ª edição, que acontece no dia 1º de novembro, na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Nesta segunda-feira (27) foi realizada a preparação estética para o desfile com o Cascateamento da Beleza, encontro que reuniu os profissionais de maquiagem responsáveis por transformar os mais de 70 modelos do AFD.

No encontro, realizado na Rede Bahia, foram apresentadas as três propostas de maquiagem que representarão os blocos Raiz, Expressão e Espelho. O momento contou com a presença de Bárbara Conceição, coordenadora de Marketing – Maquiagem da Avon, marca patrocinadora do evento pelo segundo ano consecutivo.

Para nós, é um orgulho estar mais uma vez nesse projeto que transborda ancestralidade e representatividade. A Avon tem um legado de manifesto antirracista e faz parte do nosso propósito refletir essa diversidade em cada produto, em cada ação Bárbara Conceição, coordenadora de Marketing - Maquiagem da Avon

A executiva destacou ainda a campanha dos vermelhos Power Stay, linha de batons de longa duração com tons criados para todos os tipos e cores de pele. “O vermelho sempre foi um tabu, especialmente para a comunidade negra. Trazer essa cor com tanta força e potência é uma forma de celebrar a beleza em todas as suas nuances”, completou.

Ações no dia do desfile

Além de assinar a beleza dos modelos, a Avon prepara uma ativação interativa no dia do evento, com experimentação de produtos, teste de bases e um espaço instagramável que promete surpreender o público. “Queremos que cada pessoa se veja representada e se sinta parte dessa passarela. Estamos trazendo influenciadoras de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro para viver de perto essa experiência”, revelou Bárbara.

Dino Neto e Roma Aragão, que coordenam o time de beleza, apresentaram as três estéticas definidas com Fagner Bispo, que assina a curadoria de moda do desfile, e com o stylist Filipe Dias. Entre os maquiadores que participaram do evento estavam Alex Oliveira, Cíntia Oliver e Débora Lima, vencedores do Concurso Cultural de Beleza, realizado na última sexta-feira (25) no Salvador Bahia Airport.

Considerada a maior passarela negra do Brasil, o Afro Fashion Day terá ”Beleza” como tema este ano. O evento acontece no próximo sábado, com entrada franca, a partir das 11h com a Feira da Sé. O desfile, que reunirá mais de 70 modelos usando looks de 39 marcas, está previsto para as 19h.

Serviço

Afro Fashion Day 2025

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho – Salvador

Data: Sábado, 1º de novembro

Horário: A partir das 11h (Feira da Sé) | Desfile às 19h

Tema: Beleza

Participação: Mais de 70 modelos e 39 marcas

Entrada gratuita