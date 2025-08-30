Acesse sua conta
Fotos: confira quem prestigiou o Agenda Bahia 2025

Evento realizado pelo jornal Correio reuniu autoridades, empresários e palestrantes

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:34

Agenda Bahia 2025
Da esquerda para a direita, Antonio Carlos Magalhães Junior, presidente do Conselho de Administração do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, Isaac Edington, presidente da Saltur e curador do evento, e Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO Crédito: Lucas Assis

Sob o tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora” e diante de um público de cerca de 400 pessoas que lotou o auditório da FIEB em 20 de agosto, a 16ª edição do Agenda Bahia, evento promovido pelo Jornal CORREIO, reuniu diferentes setores em torno de três eixos fundamentais: o potencial produtivo dos territórios, o futuro do trabalho e os negócios em movimento.

Confira quem prestigiou evento:

Agenda Bahia 2025 especial

A promoção da transformação social foi enfatizada pela vice-prefeita e secretária de Turismo de Salvador, Ana Paula Matos por Lucas Assis
Cerca de 400 pessoas participaram do Agenda Bahia 2025 por Lucas Assis
O presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, destacou a relevância da capacitação da mão-de-obra para a indústria por Lucas Assis
Renata de Magalhães Correia ressaltou a importância do evento como espaço de construção coletiva para os desafios do presente e do futuro por Arisson Marinho
Vivyane Rios (Battre) entregou a Luciana Gomes (CORREIO) o certificado de neutralização das emissões de carbono do evento por Ana Lucia Albuquerque
Da esquerda para a direita, Antonio Carlos Magalhães Júnior, presidente do Conselho de Administração do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, Isaac Edington, presidente da Saltur e curador do evento, e Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO por Lucas Assis
O superintendente estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto, abriu o Agenda Bahia 2025 destacando o papel dos pequenos empreendimentos e do desenvolvimento territorial local  por Lucas Assis
O editor de Economia do jornal Correio Donaldson Gomes mediou o painel com Caio Zanardo, Fábio Santos, Jorge Khoury e Pedro Lima Neto por Lucas Assis
Donaldson Gomes e Caio Zanardo por Lucas Assis
Fábio Santos, Jorge Khoury e Pedro Lima Neto completaram o painel por Lucas Assis
Fabio Duarte: o papel do creator não deve ser visto apenas como uma profissão, mas como uma skill (habilidade) fundamental para qualquer carreira por Lucas Assis
Os painelistas alertaram para a necessidade de equilibrar o uso de ferramentas digitais com questões de ética, inclusão e capacitação por Lucas Assis
Os painelistas acreditam que o Brasil ainda precisa avançar na preparação de sua força de trabalho para ser protagonista na criação de soluções  por Lucas Assis
Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy Mobilidade Elétrica, destacou que a eletromobilidade transforma hábitos da sociedade  por Lucas Assis
Marília Zanoli, CMO da Kimberly Clark Brazil  por Lucas Assis
A especialista em estratégias de sustentabilidade e práticas ESG Rosane Santos destacou a importância da educação  por Lucas Assis
Painel teve como ponto de partida a contribuição da Bahia para o avanço do Brasil dentro da Agenda 2030  por Lucas Assis
Antonio Carlos Magalhães Junior destacou a importância do empresariado para o desenvolvimento econômico do Estado por Lucas Assis
Café da manhã reuniu autoridades, empresários e palestrantes  por Lucas Assis
Ana Paula Matos, Renata de Magalhães Correia, Luciana Gomes e Isaac Edington por Lucas Assis
Rodrigo Assunção por Lucas Assis
Roberto Garcia por Agenda Bahia
Vivianne Pinheiro por Lucas Assis
Roberta Carneiro por Lucas Assis
Paulo Cavalcanti e Claudio Cunha por Lucas Assis
Renata Vidal por Lucas Assis
Magnólia Borges Fábio Santos Carlos Alfano por Lucas Assis
Marcos Araújo por Lucas Assis
Magno Jobim por Lucas Assis
Luiz Carreira e Antonio Carlos Magalhães Junior por Lucas Assis
Isabela Suarez, Jorge Cajazeira, Linda Bezerra e Antonio Carlos Magalhães Júnior por Lucas Assis
Humberto Miranda por Lucas Assis
Giovanna Victer por Lucas Assis
Waleska Marinho por Lucas Assis
Camila Passos por Lucas Assis
Carlos Neto, Claudia Calafange, Tiago Dutra, Vivyane Rios e Antônio Lessa por Lucas Assis
Alberto Nunes, Antonio Carlos Magalhães Júnior e Antonio Tawil por Lucas Assis
A chef Moara de Jesus à frente do Terraço Natura  por Lucas Assis
O Salvador Bahia Airport apresentou seis novos voos diretos saindo de Salvador para destinos internacionais  por Lucas Assis
O Sesi apresentou seu programa de excelência em saúde em um estande interativo  por Lucas Assis
1 de 44
A promoção da transformação social foi enfatizada pela vice-prefeita e secretária de Turismo de Salvador, Ana Paula Matos por Lucas Assis

Acesse o canal do Agenda Bahia e confira a cobertura completa.

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem, Blueartes e Suporte Eventos.

