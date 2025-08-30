AGENDA BAHIA

Fotos: confira quem prestigiou o Agenda Bahia 2025

Evento realizado pelo jornal Correio reuniu autoridades, empresários e palestrantes

Sob o tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora” e diante de um público de cerca de 400 pessoas que lotou o auditório da FIEB em 20 de agosto, a 16ª edição do Agenda Bahia, evento promovido pelo Jornal CORREIO, reuniu diferentes setores em torno de três eixos fundamentais: o potencial produtivo dos territórios, o futuro do trabalho e os negócios em movimento.