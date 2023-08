Agenda Bahia debate como o marketing do futuro muda as relações de consumo

Silvio Meira. Crédito: CORREIO

Pensar as novas relações de consumo a partir da conexão entre as dimensões física e digital e como estas interagem nas relações e trocas sociais. O que o consumidor deseja? Como atender tais necessidades? O que é o marketing do futuro? De que maneira pode otimizar as relações de consumo? Essas são somente algumas das questões a serem respondidas na palestra de abertura da programação do Agenda Bahia 2023, na manhã desta sexta-feira (11).



O painel intitulado “O mundo figital e o marketing do futuro” é comandado por Silvio Meira, Fundador e Cientista-Chefe da TDS.company, e Rosário de Pompéia, Sócia Fundadora e Diretora de Operações na LeFil Comunicação.

"O marketing do futuro tem uma dinâmica de tempo quase real. Leva em conta ambiente, estratégia e unificação de todas as operações do negócio", pontuou Meira.

Abertura

A 14ª edição do Agenda Bahia teve início, nesta sexta-feira (11), com a participação de empresários, gestores públicos, pesquisadores e empreendedores. O tema deste ano é Conectados e o evento começou com um vídeo institucional com show de luzes e imagens. Serão 10h de palestras e discussões de questões que interferem diretamente no mundo dos negócios.

O público começou a chegar 1h antes do início do evento, e a maioria levou agendas e canetas para anotar os pontos mais importantes do evento. A sócia diretora do CORREIO, Renata Magalhães, afirmou na mensagem de abertura que o evento será um importante espaço para debater inovação.

"Ao longo do painéis teremos a oportunidade de ouvir e aprender com especialistas de diversas áreas, que revelarão suas visões inspiradoras. Espero que seja um dia de muito aprendizado", afirmou.

O prefeito Bruno Reis, que participou da abertura, ressaltou a importância do evento. "É, sem sombras de dúvidas o maior evento de inovação do Nordeste, que vai debetar temas importantes do mundo empresarial, compartilhar informações e permitir que todos possam estar antenados ao que acontece no Brasil e no mundo", disse.