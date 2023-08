Agenda Bahia tem debate sobre desafios, impactos e cases do empreendedorismo negro

Painel debateu empreendedorismo. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Os "Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia" foram os temas debatidos na terceira mesa da tarde do Agenda Bahia 2023, nesta sexta-feira (11). O evento, que é um dos principais com foco em inovação do Nordeste, acontece no Senai Cimatec.



O painel reuniu a empresária e presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (Aje - Ba) Alana Sales; o CEO e diretor criativo da Dendezeiro, Hisan Silva e a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra. A discussão foi mediada pelo empreendedor, consultor em diversidade e autor do livro Oportunidades Invisíveis, Paulo Rogério Nunes.

Cada um dos painelistas contou sobre como contornou os desafios do mercado e conseguiu transformar seu negócio ou projetos em um case de sucesso na Bahia e no resto do país.

O evento de moda Afro Fashion Day do CORREIO se consagrou como a maior passarela negra do Brasil. A grife Dendezeiro avançou as fronteiras da Bahia e acumula parcerias com marcas do país inteiro, além de estar a pelo menos três temporadas no Fashion Week. Já Alana, é a primeira mulher negra do país a presidir uma Aje.