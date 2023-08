Agenda Bahia terá aplicativo exclusivo para facilitar a interatividade do público

Nesta sexta-feira (11), o Agenda Bahia, um dos principais eventos de inovação do Nordeste, será realizado no SENAI CIMATEC com uma programação variada de palestras e debates em áreas como tecnologia, games, afroempreendedorismo e economia criativa, que marcam sua 14ª edição.



O encontro desse ano contará com uma novidade que reflete a proposta figital do evento: um aplicativo para facilitar a interatividade tanto do público presencial como de quem estiver acompanhando à distância.